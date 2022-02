Esporte Fórmula 1 cancela disputa do GP da Rússia por guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

O GP da Rússia está no calendário da F1 dede 2014. Foto: Reprodução O GP da Rússia está no calendário da F1 dede 2014. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, previsto para 25 de setembro em Sochi, foi cancelado, anunciou nesta sexta-feira (25) a empresa que administra o Mundial da categoria, uma consequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo.

“Na quinta-feira à noite, a Fórmula 1, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e as equipes discutiram o posicionamento do nosso esporte e a conclusão é que, levando em consideração, a opinião de todas as partes afetadas, é impossível organizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias”, afirmou a empresa Formula One Group em um comunicado.

A corrida é realizada desde 2014 em Sochi, no sudoeste do país, financiada com dinheiro privado, mas vindo de empresas com forte associação ao Kremlin. Vladmir Putin, inclusive, esteve em várias edições da prova e inclusive participou da cerimônia do pódio.

A decisão da Fórmula 1 marca uma mudança em relação ao histórico da categoria, que sempre se afastou de questões políticas. O grande exemplo disso na história do esporte foi a insistência em correr na África do Sul durante o apartheid.

