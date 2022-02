Mundo Preocupado com a situação na Ucrânia, Papa Francisco vai à embaixada da Rússia

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

Papa Francisco durante audiência semanal no Vaticano. Foto: Reprodução

O papa Francisco foi nesta sexta-feira (25) à embaixada da Rússia no Vaticano manifestar preocupação com a guerra na Ucrânia. O pontífice ficou no local por cerca de meia hora, segundo a Santa Sé.

O papa iria no próximo domingo (27) para Florença, na Itália. Com dores agudas no joelho, a viagem foi cancelada por recomendação médica. Francisco também não irá presidir as celebrações da Quarta-feira de Cinzas, no próximo dia 2, que marca o início da Quaresma. Segundo o Vaticano, o médico do Papa recomendou maior período de descanso.

