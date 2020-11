Magazine “Fortifica o emocional”, diz Fabio Assunção sobre seus 13 meses de treinos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Ator de 49 anos falou sobre acompanhamento de personal em sua rotina de alimentação e exercícios. (Foto: Reprodução/Instagram)

Fabio Assunção, de 49 anos de idade, usou o seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (20), para comemorar os 13 meses de rotina de alimentação e exercícios com a ajuda do personal Chico Salgado, queridinho de muitos famosos.

“Repostando aqui o Chico Salgado. Até agora são 13 meses de qualidade de vida, treinos, alimentação, e isso fortifica a espiritualidade, o emocional, te afasta das doenças, clareia suas decisões, tirando do caminho tudo o que atrapalha sua paz”, começou ele.

“Sempre grato a essa equipe, Chico e @treinadorpatrickmattza, @drtannure, @vitorpimenta, @robertozagury bora seguindo em frente”, finalizou o ator.

Na quinta-feira (19), Chico Salgado, que treina famosos como Grazi Massafera, Angélica e Bruna Marquezine, divulgou a mesma imagem e comemorou as mudanças de Assunção. “Faça seus medos terem medo de você”, disse o personal marcando o ator na publicação.

