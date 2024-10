Acontece X Fórum de Oportunidades da Economia trará um novo olhar frente aos desafios

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

O evento reúne vozes e ações que podem moldar um novo olhar para o desenvolvimento econômico Foto: Arquivo/Palácio Piratini (Foto: Arquivo/Palácio Piratini) Foto: Arquivo/Palácio Piratini

Recentemente, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior enchente da sua história, um desastre ambiental que não só destruiu a infraestrutura local, mas também deixou desafios para a gestão de crises. Em meio ao cenário de reconstrução, o X Fórum de Oportunidades da Economia, que ocorrerá no mês de novembro, representa um passo crucial nessa direção. O evento reúne vozes e ações que podem moldar um novo olhar para o desenvolvimento econômico e ambiental do estado.

O secretário da Casa Civil, Artur Lemos, destacou a importância de transformar essa dificuldade em uma oportunidade. “Estamos diante de um dos principais e maiores desastres ambientais do Brasil, um dos maiores que já vimos no mundo. Isso nos traz elementos para rediscutirmos nosso enfrentamento, não somente aos desastres, mas também à adaptação”.

O X Fórum de Oportunidades da Economia se propõe a ser um espaço de discussão e inovação em torno desses temas. Especialistas, empresários e representantes do governo se reunirão para compartilhar ideias e propostas que visem. O secretário ressalta que a transformação da adversidade em oportunidade não é apenas uma questão de recuperação, mas uma necessidade estratégica.

“Nesse momento, temos que transformar essa dificuldade que nos foi apresentada em uma oportunidade para uma retomada estruturada, adaptada e resiliente”.

No time de painelistas confirmados constam nomes como: Fernando Lemos, presidente do Banrisul; Ronaldo Santini, secretário do Turismo do RS; César Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros; Fernando Lucchese, diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira; Mauro Pilz, diretor da Reiter Log; Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC; Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil; Cláudio Bier, presidente do Sistema FIERGS; Sergio Canova Junior, diretor da Partner at McKinsey & Company; Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS; Nei Manica, presidente da Cotrijal; e Fernando Postal, diretor de Desenvolvimento do Banrisul. A abertura será feita pelo governador Eduardo Leite.

A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, será responsável pelo encerramento do evento.

O X Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatú e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O evento no dia 7 de novembro contará com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

O encontro é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 também pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

