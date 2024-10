Acontece ADVB/RS anuncia vencedores do TOP de Marketing em evento no Bourbon Country

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

O evento deste ano contou com a inscrição de 116 cases distribuídos em 30 categorias Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O TOP de Marketing ADVB/RS anunciou seus vencedores na 41ª edição do prêmio, realizada na noite desta quinta-feira (24) no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Reconhecido como o principal evento de marketing e vendas no Sul do Brasil, o evento deste ano contou com a inscrição de 116 cases distribuídos em 30 categorias. A cerimônia contou com uma equipe de 117 jurados, que realizaram mais de 500 avaliações, totalizando 180 horas de trabalho.

“O simples fato de estarmos aqui com tantos cases vencedores já é incrível. Um ano de muita dificuldade, em que todos nós fomos obrigados a nos reinventar. As empresas que aqui estão, com certeza, a imensa maioria sofreu grandes dificuldades, o estado como um todo, então todos são grandes vencedores”, afirmou o presidente da ADVB/RS, Rafael Bicca Machado.

A CEO da Swan Hotéis, Gabriela Schwan, foi homenageada como Personalidade de Marketing e Vendas de 2024. Com 26 anos de atuação no setor de Turismo, Schwan é referência em gestão de qualidade e inovação no ramo hoteleiro, acumulando diversas certificações no Rio Grande do Sul.

“É uma honra receber o Prêmio de Personalidade de Marketing e Vendas da ADVB. É uma entidade muito reconhecida, renomada, e é um prêmio muito valioso porque ele é um prêmio idôneo. […] Nesse momento das enchentes e ainda também um pós-pandemia, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul, eu acho que é um presente esse prêmio, não para a Gabriela ou para a Rede Swan Hotéis, mas é um presente para a economia do setor de turismo e eventos. É a primeira personalidade dessa cadeia que recebe o prêmio no estado e no Brasil. Então, hoje eu estou super feliz, principalmente por esse motivo”, declarou a CEO Gabriela Schwan.

A honraria principal ficou com a Som da Luz Tecnologias de Inclusão, seguida pela Viação Ouro e Prata, que recebeu a distinção Prata, e pelo Hospital Moinhos de Vento, premiado com o Bronze.

A edição de 2024 também trouxe uma novidade: a criação do TOP Inclusão à Diversidade, categoria desenvolvida em parceria com a Conexão Diversa, que premia organizações com práticas exemplares de equidade e inclusão.

Confira os vencedores da 41ª edição do TOP de Marketing ADVB/RS:

Agências e Consultorias: Sun Business | Branding

Agro: Cooperativa Santa Clara

Bebidas: Cooperativa Vinícola Aurora

Branding: Mercado Brasco

Comunicação Integrada: UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Construção Civil: Construtora Jobim

Cultura – Troféu Eva Sopher: Som da Luz Tecnologias de Inclusão

Educação: Univates

Endomarketing: Instituto do Câncer Infantil

Entidades e Associações: Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers)

Esportes: 040 Assessoria Esportiva

Eventos: Construtora Jobim

Financeiro: Unicred Premium

Imobiliário: Melnick Arcadia Urbanizadora

Indústria: FIBERMEYER

Iniciativas em ESG: Granjas 4 Irmãos

Inteligência de Mercado: Granjas 4 Irmãos

Marketing de Conteúdo: Planeta Atlântida (RBS)

Marketing de Influência: HECTOR STUDIOS

Marketing Digital: Cooperativa Vinícola Aurora

Mídias Sociais: Cooperativa Vinícola Aurora

Moda: 2nd Chance

Saúde: Instituto do Câncer Infantil

Tecnologia: Viação Ouro e Prata

Top Atitude Solidária – Troféu Maria Elena Johannpeter: Hospital Moinhos de Vento

Top Inclusão à Diversidade: Som da Luz Tecnologias de Inclusão

Top Iniciativas Empreendedoras: Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Trade Marketing: Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Transformação Digital: Universidade La Salle

Transporte e Logística: Viação Ouro e Prata

Distinção Ouro – Top Inclusão à Diversidade: Som da Luz Tecnologias de Inclusão

Distinção Prata – Transporte e Logística: Viação Ouro e Prata

Distinção Bronze – Top Atitude Solidária – Troféu Maria Elena Johannpeter: Hospitalar Moinhos de Vento

