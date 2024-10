Acontece Unicred participa da HospitalMed 2024, em Pernambuco

A Unicred será uma das principais patrocinadoras da HospitalMed 2024, grande evento destinado aos profissionais da área da saúde que ocorre entre os dias 23 e , no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE). Durante a programação, a instituição financeira cooperativa oferecerá produtos e serviços com condições especiais para quem fizer uma visita em seu estande no local.

A HospitalMed é considerada o grande encontro de fornecedores de produtos, equipamentos, serviços, tecnologia e conteúdo para hospitais, laboratórios, farmácias, clínicas, consultórios e profissionais da saúde. O evento conta com a presença de investidores, lideranças e gestores de unidades de atendimento hospitalar público e privado, sendo um grande polo de negócios e relacionamento. A Unicred, enquanto instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde, oferece um portfólio completo de produtos e serviços para os profissionais deste segmento com condições especiais durante a iniciativa.

“Este é um evento importantíssimo para o ecossistema da saúde, que nos oferece a oportunidade de promover a presença de nossa marca com um público estratégico, receber cooperados que visitam a feira e oferecer condições especiais e atrativas – assim como promover a educação financeira e o cooperativismo a partir da Unicred”, afirma o Diretor de Desenvolvimento e Negócios da Unicred Central Geração, Marcelo Hoffmeister.

A participação na HospitalMed 2024 reforça a importância da presença da Unicred no Nordeste do país, movimento estratégico que foi iniciado pela instituição ainda em 2020, com a inauguração de sua primeira agência em Recife, Pernambuco – considerado o segundo maior polo de saúde do Brasil. , a instituição financeira cooperativa já expandiu sua atuação para, além de Pernambuco, outros seis Estados desta região, presente também em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

Com previsão de receber mais de 26 mil pessoas, reunindo a cadeia produtiva do setor de saúde das regiões Norte/Nordeste e com profissionais de várias regiões do país, a HospitalMed 2024 á ao longo de seus três dias de programação 270 expositores, 400 marcas e mais de 60 eventos simultâneos.

Mais informações sobre a HospitalMed 2024 estão disponíveis no site www.hospitalmed.com.br/feira.

Sobre a Unicred Central Geração

A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que atua no âmbito financeiro, concedendo empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, seguros, previdência e cartões aos seus cooperados por meio de uma gestão participativa, democrática e transparente. O Sistema Unicred Geração possui 9 cooperativas e 109 pontos de atendimento que representam mais de 103 mil cooperados, R$ 9,5 bilhões de ativos e R$ 5 bilhões na carteira de crédito. Para mais informações, acesse www.unicred.com.br/centralgeracao.

