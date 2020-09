Mundo Fracasso, pobreza e acusação de estupro: conheça os segredos de Sylvester Stallone

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Saiba mais sobre o conhecido ator. (Foto: Reprodução)

Sylvester Stallone é um ator que é mais conhecido por seu papel como Rocky Balboa na série de filmes Rocky, bem como John Rambo na série de filmes Rambo. Os filmes foram extremamente bem-sucedidos nas bilheterias e transformaram Stallone em uma lenda de Hollywood.

No entanto, embora muitas pessoas possam ter inveja do sucesso de Stallone, a verdade é que a vida do astro nunca foi uma maravilha. De fato, ele tem sido atormentado por várias tragédias desde que nasceu. Conheça aqui mais sobre a vida do astro e todas as coisas pelas quais ele passou.

Stallone nasceu na cidade de Nova York em 1946. Quando sua mãe passou pelo trabalho de parto, surgiu uma complicação que obrigou o médico a usar o fórceps.

No entanto, o fórceps causou um acidente que acabou danificando um nervo no rosto de Stallone. Isso fez com que seu rosto adquirisse a aparência caída pela qual ele é conhecido. Enquanto Stallone estava crescendo, seus pais não se davam muito bem. Eles acabaram se divorciando e Stallone teve que viver em um orfanato por algum tempo.

Devido a suas lutas emocionais, Stallone não era um bom aluno na escola. Ele não conseguia acompanhar academicamente e foi expulso de várias escolas por problemas comportamentais.

Rocky

Apesar de sua educação, Sylvester Stallone finalmente conseguiu ter sucesso em Hollywood quando se tornou o rosto da extremamente popular série Rocky. Ele criou o personagem de Rocky Balboa, mas Stallone não tinha muito controle criativo sobre a marca.

“Não tenho propriedade de Rocky”, disse ele à Variety. “Toda palavra, toda sílaba, todo erro gramatical foi minha culpa.” Claro, Stallone reconheceu que ele realmente ganhou muito dinheiro com a franquia. No entanto, ainda o incomodava que ele nunca pudesse tirar mais proveito de algo que ele realmente criou.

Embora a carreira de Stallone seja extremamente impressionante, sua vida amorosa não tem sido a mais ideal.

Em 1974, ele se casou com a atriz Sasha Czack, que o ajudou a escrever o roteiro do primeiro filme de Rocky. O casal teve dois filhos juntos, mas eles se divorciaram em 1985.

Nesse mesmo ano, Stallone se casou com a modelo Brigitte Nielsen, que era 17 anos mais nova. Acabaram se divorciando dois anos depois.

Muitos relatórios alegaram inicialmente que Nielsen realmente só queria o dinheiro de Stallone. No entanto, Nielsen certa vez afirmou em uma entrevista que Stallone foi quem a implorou por um relacionamento. “Eles não entenderam que ele me pediu em casamento”, disse ela. “Ele me implorou!”

De qualquer forma, Stallone se casou pela terceira vez em 1997 para modelar Jennifer Flavin. Eles têm três filhas juntas. Antes de Stallone e Flavin se casarem, ele teria tido um caso com Janice Dickinson enquanto ele e Flavin estavam juntos. Dickinson acabou dando à luz uma filha em 1994. Acreditava-se que o pai da filha era Stallone, então ela recebeu seu sobrenome. No entanto, mais tarde foi revelado que Stallone não era realmente o pai, o que levou à sua separação com Dickinson.

Filhos

Embora Stallone possa proporcionar educação confortável a seus filhos, ainda existem muitos problemas que atormentaram sua vida familiar.

Um de seus filhos com Czack, Seargeoh, foi diagnosticado com autismo desde tenra idade. Enquanto isso, seu outro filho, Sage, faleceu em 2012 aos 36 anos.

Uma de suas filhas com Flavin, Sophia, tem problemas cardíacos desde que era jovem. Ela foi submetida a cirurgia cardíaca em 2012.

Acusações

O caráter de Sylvester Stallone foi questionado alguns anos atrás, quando ele foi acusado de estuprar uma garota de 16 anos na década de 1980. A suposta vítima também alegou que Stallone ameaçou “bater em sua cabeça” se ela contasse a alguém sobre isso.

A equipe de Stallone negou esta acusação, chamando-a de “categoricamente falsa”. Com o recente crescimento do movimento #MeToo, essa acusação chegou a ser lembrada e usada contra o astro nas redes sociais, mas como reais evidências para apoiá-la nunca foram divulgadas, tudo não passou mesmo de uma acusação.

