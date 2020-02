Mundo França anuncia primeira morte de cidadão do país provocada pelo novo coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Um turista chinês de 80 anos já tinha morrido no país por causa do vírus Foto: Reprodução Um turista chinês de 80 anos já tinha morrido no país por causa do vírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um primeiro francês morreu devido ao novo coronavírus na madrugada desta quarta-feira (26) em Paris, anunciou o ministério da Saúde. A vítima é um homem de 60 anos.

“Ele foi submetido com urgência aos exames na [terça-feira, 25] no hospital Pitié-Salpêtrière em estado gravíssimo e faleceu durante a noite”, afirmou o vice-ministro da Saúde, Jérome Salomon. Um turista chinês de 80 anos já tinha morrido no país.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário