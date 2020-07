Mundo França anuncia testes para detectar o coronavírus em passageiros de empresas aéreas

12 de julho de 2020

Foto: Reprodução

A França vai organizar sistematicamente testes virológicos para detectar a Covid-19 em seus aeroportos nos passageiros procedentes de países de risco, anunciou neste domingo o porta-voz do governo, Gabriel Attal.

“Vamos testar no aeroporto os viajantes que vêm dos países denominados ‘vermelhos’, ou seja, dos países com mais circulação do coronavírus”, declarou o porta-voz ao canal BFMTV.

Ele citou a possibilidade de realizar até 2.000 testes diários. “Os que fizeram um teste em seu país de origem não terão que voltar a fazê-lo quando chegam a Paris, à França. Mas terão que apresentar a prova de que fizeram o exame”, completou.

O ministro da Saúde, Olivier Véran, afirmou na sexta-feira (10) que estava trabalhando para organizar nos aeroportos testes de saliva para os passageiros procedentes de um país de risco. Os exames serão “propostos”, já que “ninguém pode ser forçado a se submeter a um teste”, explicou.

Os testes rápidos de diagnóstico de infecção estão sendo validados pelas autoridades de saúde. Sobre a máscara, que não tem uso obrigatório na França, 14 médicos renomados pediram no sábado a aprovação da obrigatoriedade de uso do produto em locais públicos fechados para evitar novos focos de Covid-19, que provocou mais de 30.000 mortes no país.

