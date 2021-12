Mundo França e Reino Unido registram recordes de casos de Covid em 24h

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A França contabilizou 91.608 casos. Foto: Reprodução A França contabilizou 91.608 casos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No auge de mais uma onda da Covid-19, o Reino Unido e a França registraram recorde de novos casos da infecção nesta quinta-feira (23).

A nação britânica teve 119.789 diagnósticos confirmados nas últimas 24h, o que equivale a um aumento de cerca de 50% na semana. A quantidade de óbitos não está acompanhando a alta, e segue em 147.

A França contabilizou 91.608 casos. O recorde anterior tinha sido de 86.852 contaminações, e aconteceu em novembro de 2020.

Para evitar o crescimento ainda maior dos casos, os países reinstalaram algumas medidas de proteção. O Reino Unido sugeriu a volta ao teletrabalho quando possível, o uso do passaporte sanitário e a volta do uso de máscara em locais fechados, medida que havia sido derrubada no meio do ano.

Já o governo francês pediu que a população faça teste antes de se reunir com amigos e familiares nas festas de fim de ano e use máscara. Também há a recomendação de que os cidadãos evitem abraços. As festas públicas foram canceladas, e as boates e casas de show ficarão fechadas até o começo de janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo