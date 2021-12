Porto Alegre Secretaria da Saúde de Porto Alegre atualiza dados da testagem para Covid de viajantes

Desde o início da retomada da oferta de testagem para Covid-19 a viajantes em Porto Alegre – aéreos ou terrestres – procedentes do exterior ou de outros Estados brasileiros, em 1º de dezembro, 206 pessoas responderam o Formulário do Viajante – sendo 180 viajantes aéreos e 26 terrestres.

O preenchimento do formulário é condição para a realização do teste RT-PCR. Do total, 105 realizaram exames. Desses, seis tiveram resultado positivo para Covid-19, todos viajantes aéreos. Entre os casos positivos, exames de genotipagem indicam dois casos de variante delta, dois de ômicron e dois ainda aguardam liberação de resultado.

Podem solicitar a testagem:

– Viajantes aéreos com ou sem sintomas respiratórios que desembarcaram no Aeroporto Internacional Salgado Filho há no máximo sete dias, residentes em Porto Alegre ou que permanecerão na cidade por no mínimo quatro dias.

– Viajantes terrestres – a viagem pode ter sido realizada em ônibus ou transporte individual. O trajeto deverá ser comprovado.

Após o preenchimento do formulário, o interessado receberá pelo e-mail indicado no formulário a orientação sobre o procedimento para realizar a coleta do exame, que estará disponível em cinco laboratórios parceiros da Secretaria Municipal de Saúde, sendo quatro pontos em bairros e um drive-thru.

Documentos necessários

O exame é autorizado somente com o envio do formulário e o comparecimento a um dos laboratórios com prazo máximo de sete dias após o desembarque. Os documentos necessários são indicados no e-mail resposta ao formulário.

