França inicia o relaxamento das medidas restritivas

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Foto: Reprodução

A França iniciou nesta segunda-feira (11) o relaxamento das medidas restritivas para conter a disseminação da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O confinamento está em vigor desde 17 de março.

Várias medidas de precaução foram tomadas, como a utilização obrigatória de máscara no transporte público e também nas estações. O transporte público, especialmente na região metropolitana de Paris, estava sob vigilância desde o início da manhã por ser um dos principais locais de possível contágio, com brigadas das próprias empresas apoiadas pela polícia.

Em Paris, é preciso ter um certificado da empresa que justifique o uso do transporte público durante o horário de pico, embora as agências policiais sejam instruídas a não impor nos primeiros dias, as multas previstas de 135 euros.

China

A China informou nesta segunda-feira cinco novos casos de coronavírus em Wuhan, cidade onde surgiu o novo coronavírus, um dia depois de anunciar a primeira infecção em mais de um mês na cidade. A metrópole de 11 milhões de habitantes ficou em quarentena por mais de dois meses.

A China informou um total de 17 novos casos, 10 dos quais são infecções locais. É o segundo dia de um aumento de dois dígitos no número de infecções em um dia. Desde 1º de maio, eles eram mantidos em menos de três por dia.

Desses novos casos locais, cinco foram relatados no nordeste do país, perto da Rússia e da Coreia do Norte, levantando temores de novos surtos de contágio. A cidade de Shulan, com cerca de 670 mil habitantes, ficou em quarentena depois de detectar pelo menos 11 casos no fim de semana, de acordo com a TV pública CCTV. O novo vírus infectou quase 83 mil pessoas e causou 4.633 mortes no país, mas não há registros de mortes relacionados com a Covid-19 há quase um mês.

A atividade econômica está gradualmente retomando. O parque temático da Disney em Xangai reabriu nesta segunda, enquanto as autoridades deram o aval na semana passada para a reabertura de cinemas e complexos esportivos em todo o país. As visitas serão limitadas e devem ser agendadas com antecedência.

