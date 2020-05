Mundo Mais de 90% dos leitos de hospitais de Tóquio para pacientes de Covid-19 estão ocupados

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Dos 2.000 leitos dedicados para tratamento de pacientes com coronavírus, 1.830 estão ocupados Foto: Reprodução Dos 2.000 leitos dedicados para tratamento de pacientes com coronavírus, 1.830 estão ocupados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais de 90% dos leitos de hospitais separados para pacientes de Covid-19 em Tóquio já foram ocupados, disse o Ministério da Saúde do Japão, no domingo (10), sublinhando a necessidade urgente de limitar ainda mais a disseminação do novo coronavírus.

O ministério afirmou que 1.830 pacientes de Covid-19 foram hospitalizados na capital até 28 de abril, ou 91,6% dos 2.000 leitos disponíveis para esses pacientes. O governo metropolitano de Tóquio quer aumentar o número de leitos para pacientes de Covid-19 para 4.000 em algum momento.

“Há a possibilidade de que o vírus se espalhe mais. É necessário aproximar o número de leitos [dos atuais] 2.000 para esse objetivo rapidamente”, disse à Reuters uma autoridade do Ministério da Saúde .

Por volta de 5.000 pessoas em Tóquio foram confirmadas com coronavírus, representando quase um terço do total de aproximadamente 16.000 casos do Japão, segundo a emissora pública NHK.

Em todo o país, o número de pacientes hospitalizados por Covid-19 chegou a 5.558 até 28 de abril, diante de 14.486 leitos separados para a doença pulmonar causada pelo vírus, diminuindo a taxa de ocupação para 38%, mostram dados do ministério.

