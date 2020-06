Política Francisco Xavier de Vargas Neto é o novo secretário de Esporte do RS

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Vargas Neto ressaltou que o esporte é uma ferramenta de inclusão social

Francisco Xavier de Vargas Neto é o novo titular da SEL (Secretaria do Esporte e Lazer) do Rio Grande do Sul. Ele assumiu a pasta no lugar de João Derly, que se afastou em virtude das eleições municipais.

A posse ocorreu na tarde desta quarta-feira (03), no Palácio Piratini. O governador Eduardo Leite, que acompanhou o ato, elogiou o trabalho de João Derly à frente da pasta e deu as boas-vindas a Vargas.

“Agradeço a confiança por me nomear para o cargo de secretário. Acredito no esporte como uma ferramenta de inclusão social. Com esse propósito, vamos dar continuidade ao excelente trabalho realizado pelo João Derly”, disse o novo secretário.

Ele é doutor em Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Barcelona, especialista em Treinamento Desportivo e Saúde Escolar pela Ufrgs e professor.

Como desportista, Vargas Neto é faixa vermelha e branca de 6º grau da Confederação Brasileira de Judô. Decacampeão estadual de judô, foi o primeiro gaúcho a estagiar e treinar no Japão. Pela Federação Gaúcha de Judô, recebeu o título de Grande Benfeitor da Ordem do Mérito na modalidade. Treinou equipes de judô da Sogipa, integrou as equipes de controle de doping nas competições mundiais pré-olímpicas e na Olimpíada de Barcelona, em 1992.

