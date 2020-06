Rio Grande do Sul Maçonaria realiza ação social no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Foto: Divulgação

As instituições maçônicas gaúchas – Grande Oriente do Rio Grande do Sul, Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul e Grande Oriente do Brasil-RS –, por meio da Fundação São João e da Fundação Maçônica Educacional, informaram que seguem empenhadas em doar e distribuir cestas básicas para a população carente durante a pandemia de coronavírus.

Até o momento, as instituições maçônicas gaúchas contabilizam mais de 77 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, além de uma expressiva quantia em dinheiro, que vem sendo distribuídas para instituições e comunidades carentes do Rio Grande do Sul.

