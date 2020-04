Rio Grande do Sul Freeway terá alteração de trânsito em Gravataí

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Tráfego será desviado para nova pista em função das obras do pedágio Foto: Clóvis Ferreira/Divulgação Tráfego será desviado para nova pista em função das obras do pedágio. (Foto: Clóvis Ferreira/Divulgação) Foto: Clóvis Ferreira/Divulgação

A partir das 15h desta quinta-feira (02), o tráfego no km 60 da Freeway, em Gravataí, será totalmente bloqueado no sentido Porto Alegre – litoral. Com isso, os veículos que seguirem nessa direção serão desviados para a nova pista ampliada, à direita, retornando à rodovia mais à frente.

A alteração é necessária para continuidade da obra do pedágio que será transferido do km 77, em agosto. A previsão é de que o desvio do tráfego no local siga até junho. A CCR ViaSul ressalta que a alteração foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal e que será feita por meio de ostensiva sinalização.

A concessionária reforça, ainda, que os usuários redobrem a atenção no trecho, respeitem a sinalização das obras e a velocidade no local.

