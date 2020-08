Agro Freio de Ouro apresenta novos finalistas após seletiva

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Colibri Matrero: Cavalo Uruguaio campeão da FICCC 2018 foi um dos destaques. Foto: Fagner Almeida/ABCCC Colibri Matrero: Cavalo Uruguaio campeão da FICCC 2018 foi um dos destaques. Foto: Fagner Almeida/ABCCC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais uma classificatória ao Freio de Ouro, realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), foram conhecidos mais 16 finalistas, oito machos e oito fêmeas na chamada Classificatória Gaúcha Norte. Seguindo os protocolos sanitários estabelecidos para dar continuidade ao ciclo de seleção da raça, os competidores mantiveram a pista do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), aquecida com a qualidade da prova, que contou com altas médias ao final.

Entre as fêmeas, a grande vencedora foi a égua Basca Anita-TE, da Cabanha Basca , de Uruguaiana, montada pelo ginete Eduardo Quadros. Já nos machos, o lugar mais alto do pódio foi ocupado pelo cavalo Colibri Matrero, da Cabanha La Pacífica, de Paysandu, Uruguai, guiada pelo ginete Gabriel Marty.

Nas fêmeas, houve disputa acirrada pela ponta entre as duas primeiras colocadas até a última corrida. No final, Basca Anita-TE, égua que foi Bocal de Bronze em 2019, levou a melhor. “É um momento de muita gratidão por todos que trabalham para estarmos aqui dentro deste palco e agora é pensar na final do Freio. Aposto muito nesta égua e fizemos um trabalho muito bem pensado e no final deu tudo certo”, salienta Quadros.

Nos machos, o cavalo Uruguaio Colibri Matrero, grande vencedor da FICCC 2018 e Freio de Bronze no mesmo ano, liderou de ponta a ponta a classificatória e volta para disputar a final deste ano. “É um cavalo diferente. Agradeço à Cabanha La Pacífica por confiarem a mim este cavalo. Agradeço também toda minha equipe que ajuda para desempenharmos um bom papel. Buscamos fazer uma prova tranquila”, ressalta Marty

As avaliações da classificatória que ocorreu entre os dias e ficaram a cargo de dois trios de jurados: Gustavo Silveira Rodrigues, Lauro Varela Martins e Thiago Schilling de Ávila na categoria Fêmeas, e Eduardo Móglia Suñe, Leonardo Rodrigues Teixeira e Manoel Vanderlei Braz Gonçalves na categoria Machos.

Confira o resultado

Fêmeas

1º Lugar

Box 17 Basca Anita-Te

Criador: Mariana Franco Tellechea e Filhos

Expositor: Mariana Franco Tellechea e Filhos

Estabelecimento: Cabanha Basca, Uruguaiana-RS

Ginete: Eduardo Weber de Quadros

Média: 21,046

2º Lugar

Desavença dos Castanheiros

Criador: Miguel e Rodrigo Scarpellini Campos

Expositor: Miguel e Rodrigo Scarpellini Campos

Estabelecimento: Cabanha dos Castanheiros, Cruz Alta-RS

Ginete: Gabriel Viola Marty

Média: 20,941

3º Lugar

Honrada Cimarron

Criador: Fernando Fabrício De Faria Corrêa

Expositor: Fernando Fabrício De Faria Corrêa e Filhos

Estabelecimento: Est Ncia Aurora, Uruguaiana-RS

Ginete: Cezar Augusto Schell Freire

Média: 20,295

4º Lugar

Pechada 982 da Reconquista

Criador: Marcelo Tellechea Cairoli

Expositor: Maria da Gloria Tellechea Cairoli e Marcelo Tellechea Cairoli

Estabelecimento: Reconquista Agropecuária Ltda., Alegrete-RS

Ginete: Sacha de Oliveira Mochkovitch

Média: 19,711

5º Lugar

Cambona dos Castanheiros

Criador: Miguel e Rodrigo Scarpellini Campos

Expositor: Cabanha Don Ferrante

Estabelecimento: Cabanha Don Ferrante, Lagoa Vermelha-RS

Ginete: Eduardo Weber de Quadros

Média: 19,467

6º Lugar

Quentucha do Aipo

Criador: Mário Roberto Mattos Sacco

Expositor: Reginaldo Oliveira Tavares

Estabelecimento: Cabanha do Diamante, Nova Santa Rita-RS

Ginete: Adriano Armindo Streck

Média: 19,314

7º Lugar

Basca Beatriz

Criador: Mariana Franco Tellechea e Filhos

Expositor: Mariana Franco Tellechea e Filhos

Estabelecimento: Cabanha Basca, Uruguaiana-RS

Ginete: Charles Sum Fagundes

Média: 18,643

8º Lugar

Reserva do Tamboré

Criador: Diego de Lucena Zanandréa

Expositor: Diego de Lucena Zanandréa

Estabelecimento: Cabanha Tamboré, São Francisco De Paula-RS

Ginete: Marcos Andriguetti

Média: 18,539

Machos

1º Lugar

Colibri Matrero

Criador: La Pacífica

Expositor: Cabanha La Pacífica

Estabelecimento: Cabanha La Pacifica, Paysandu-UY

Ginete: Gabriel Viola Marty

Média: 20,719

2º Lugar

Jotace Vale Tudo

Criador: João Juraci Cantarelli

Expositor: João Juraci Cantarelli

Estabelecimento: Cabanha Jotace, Barra do Quaraí-RS

Ginete: Raul Teixeira Lima

Média: 18,869

3º Lugar

Dom alberto Kaiser

Criador: Fernando Alberto Scholze

Expositor: Cilon Junior Antunes de Souza

Estabelecimento: Cabanha Sol Da Serra, Campina Grande Do Sul-PR

Ginete: Fabio Teixeira da Silveira

Média: 18,843

4º Lugar

Agrorima 03 Alarife

Criador: Gerônimo Rodrigues dos Santos

Expositor: Gerônimo Rodrigues dos Santos

Estabelecimento: Centro De Doma e Cabanha Agrorima, Muitos Capões-RS

Ginete: Paulo Roberto Biazus da Silva Branco

Média: 18,608

5º Lugar

Niazzi Ópio

Criador: Tiago Antoniazzi

Expositor: Tiago Antoniazzi

Estabelecimento: Cabanha Niazzi, São Gabriel-RS

Ginete: Daniel Waihrich Marim Teixeira

Média: 18,575

6º Lugar

Quebracho de Santa Thereza

Criador: Rodolfo Belmonte Móglia

Expositor: Mário Ferreira da Silva Filho

Estabelecimento: Cabanha Fjm, São Leopoldo-RS

Ginete: Volmir Santos de Guimarães

Média: 18,516

7º Lugar

Esquilador do Campo Aberto

Criador: Marcos e Marcelo Lopes

Expositor: Breno Muller, Daniele Tomasini, Mireli Vargas e Edemar Goi Jr.

Estabelecimento: CT Praiana, Arroio Grande-RS

Ginete: Marcone Gonçalves Braga

Média: 18,320

8º Lugar

Buenacho da Gema

Criador: Rita de Cássia de Sousa

Expositor: Rita de Cássia E Wesley R. Barreto

Estabelecimento: Cabanha Santa Rita, Brasília-DF

Ginete: Fernando Andrighetti

Média: 18,309

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro