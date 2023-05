Porto Alegre Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa e do Estado Laico será lançada em Porto Alegre

16 de maio de 2023

Foto: Ederson Nunes/CMPA

Nesta quinta-feira (18) será lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa e do Estado Laico na Câmara Municipal de Porto Alegre.

A iniciativa, de autoria do vereador Tiago Albrecht, tem como objetivo promover a discussão sobre a importância da liberdade religiosa e da separação entre religião e Estado, assegurando que a liberdade de crença seja respeitada pelo poder público.

A primeira temática da Frente terá como assunto a “Laicidade Colaborativa”, cujo palestrante será o colunista da Gazeta do Povo e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Thiago Vieira. O lançamento acontecerá às 10 horas, no Plenário Ana Terra.

A Constituição Brasileira de 1988 consagra a liberdade religiosa como um direito fundamental capaz de assegurar a todos os cidadãos o livre exercício de suas crenças e o direito de manifestá-las, individual ou coletivamente, em público ou no privado. Cabe ao Estado um papel de protagonismo na proteção deste direito, uma vez que é indispensável para a satisfação da dignidade humana, em comum acordo com a laicidade colaborativa brasileira.

A Frente Parlamentar Em Defesa da Liberdade Religiosa e do Estado Laico objetiva aderir uma tendência do nosso ordenamento pátrio, sendo o parlamento legítimo para promover a liberdade religiosa e de crença em todas as esferas da República Federativa do Brasil. Todos são convidados a participar e contribuir para esta importante causa, que visa garantir o respeito e a valorização de todas as crenças no país.

A Frente Parlamentar também conta com a vereadora Tanise Sabino como Vice-Presidente. Para participar, entre em contato com o gabinete do vereador Tiago Albrecht, através do número: (51) 998848064.

