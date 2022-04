Tecnologia Frota mundial de carros elétricos deve passar de 20 milhões até junho

Há apenas 8 anos, apenas 1 milhão de elétricos rodavam nas estradas do planeta. (Foto: Reprodução)

Segundo estimativas do Bloomberg New Energy Finance (BNEF) o planeta atingirá a marca de 20 milhões de carros elétricos (VE) em junho de 2022. O crescimento é notável e está surpreendendo os especialistas do setor, que tinham projeções bem mais moderadas.

Há apenas 8 anos, em 2016, apenas 1 milhão de elétricos rodavam nas estradas do planeta. Agora, a partir do segundo semestre desse ano, esse será o valor de novos carros colocados por mês no mercado.

A velocidade de crescimento do setor é mais rápida que os especialistas esperavam há alguns anos. As primeiras estimativas da BP, empresa britânica de petróleo e gás, projetavam que o mundo alcançasse a frota de 71 milhões de EVs em 2035.

Com base nos dados de vendas atuais, entretanto, a marca deve ser alcançada dez anos antes, já em 2025. Atualmente, a China e a Europa encabeçam o mercado. Os Estados Unidos ficam em terceiro lugar, com participação modesta de 15%.

Expansão

O setor quer conquistar agora o consumidor japonês. Isso deve acontecer nos próximos anos, com o lançamento de modelos populares de montadores locais. A expectativa é que o crescimento seja rápido, semelhante ao que ocorreu na Coréia do Sul.

Com a saturação dos grandes mercados, espera-se que a atenção dos vendedores seja direcionada para regiões emergentes, incluindo no Brasil e países como Índia e México. Por aqui, a adoção de VEs mal começou ainda, mas existem sinais encorajadores.

É possível esperar que nos próximos anos haja uma adoção em massa de elétricos. Mas a BNEF estimou que existam 1,2 bilhão de carros populares, e até final do ano apenas 2% deles serão EVs. A conversão da frota completa é ainda um longo caminho a percorrer.

