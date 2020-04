Notas Brasil Funai edita medida que permite ocupação e venda de terras indígenas

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

A Fundação Nacional do Índio, Funai, publicou no último dia 22 uma Instrução Normativa que permite a invasão, exploração e até comercialização de terras indígenas ainda não homologadas pelo presidente da República. A Instrução Normativa nº9/2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), alterou a Declaração de Reconhecimento de Limites.

