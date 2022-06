Polícia Funcionário de empresa é morto após suposta divergência sobre horário do intervalo para tomar café em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Câmeras de vigilância flagraram o crime Foto: Reprodução de vídeo Câmeras de vigilância flagraram o crime. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Um funcionário de uma empresa de revestimentos industriais em São Leopoldo, no Vale do Sinos, foi assassinado durante o expediente por um homem que, segundo a Polícia Civil, era o seu chefe, na manhã de segunda-feira (06).

A motivação do homicídio seria uma desavença em relação ao horário do intervalo para tomar café, conforme a polícia. A vítima, de 36 anos, foi perfurada no coração por um objeto cortante – uma espécie de chave.

O homem, identificado como Marcelo Camillo, foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O assassino, de 54 anos, fugiu após o crime e é considerado foragido. Câmeras de vigilância flagraram o homicídio.

A empresa Sulcromo, localizada na avenida Getúlio Vargas, nega que o assassino seja chefe da vítima, conforme aponta a Polícia Civil. A empresa lamentou o ocorrido, informou que está prestando assistência à família do funcionário e colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos.

