Quadrilha que furtou motocicletas utilizando uma caminhonete da prefeitura de Porto Alegre é alvo de operação policial

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (07), uma operação para desarticular uma quadrilha que furtou duas motocicletas de uma loja no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre, utilizando uma caminhonete da prefeitura.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no bairro Restinga, na Zona Sul da Capital. Um criminoso foi preso em flagrante por posse de arma de fogo. Os policiais apreenderam celulares, um revólver calibre 32 e munições.

“Os suspeitos, que são investigados pelos crimes de furto qualificado de veículos, receptação de veículos furtados e associação criminosa, utilizaram uma caminhonete furtada da prefeitura”, informou a polícia.

Ação criminosa

No dia 29 de abril, pelo menos três pessoas furtaram uma caminhonete Mitsubishi L200, pertencente à prefeitura de Porto Alegre, no bairro Navegantes, na Capital. Três dias após o furto do veículo oficial, os suspeitos utilizaram a caminhonete para subtrair, durante a madrugada, duas motocicletas do interior de uma loja no bairro Chácara das Pedras.

Na ocasião, os ladrões conduziram o veículo em marcha à ré contra o hall de entrada do estabelecimento, quebrando a porta de vidro e ingressando no local. Após invadirem a loja, os bandidos colocaram as motocicletas na caçamba da caminhonete e fugiram.

Depois do crime, funcionários da loja de motos descobriram que um dos ladrões havia deixado cair no interior do estabelecimento um cartão de crédito registrado em seu próprio nome. O homem, que foi preso em flagrante na operação desta terça, possui antecedentes por homicídio qualificado, associação criminosa armada e tráfico de drogas.

Além disso, os policiais civis conseguiram identificar outros dois suspeitos, todos moradores de uma mesma rua no bairro Restinga. Um deles possui antecedentes por roubo de veículo, receptação de veículo roubado, adulteração de sinal identificador, furto qualificado, injúria e ameaça. O outro tem passagens por roubo de veículo, roubo a estabelecimento comercial, associação criminosa, homicídio qualificado, corrupção de menores e lesão corporal.

O veículo pertencente à prefeitura foi encontrado pela polícia no bairro Belém Novo, no dia 4 de maio.

