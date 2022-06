Economia Abastecer com etanol é vantajoso em apenas quatro Estados brasileiros; saiba como calcular

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Nos demais Estados, é vantajoso abastecer com gasolina Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O preço médio da gasolina no Brasil caiu 0,5% na semana passada, enquanto o etanol ficou 2% mais barato em relação à semana anterior, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Com essa queda, abastecer com o biocombustível passou a valer a pena em quatro Estados: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.

Os dados da ANP mostram que Goiás é o Estado brasileiro onde é mais vantajoso abastecer com etanol. Lá, o preço do litro do combustível equivale a 66,76% do valor do litro da gasolina. Em geral, o etanol é vantajoso quando esse cálculo é menor do que 70%. Nos outros três Estados, fica muito perto desse limite. No Rio Grande do Sul, essa relação está em torno de 95%.

A vantagem do etanol é calculada considerando que o biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina. Assim, para saber se o etanol é mais vantajoso ou não, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o valor resultante for menor do que o do litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a melhor opção.

Na semana até 4 de junho, o preço médio do litro da gasolina no País foi de R$ 7,218, segundo o levantamento da ANP. Já o preço do litro do etanol ficou em R$ 5,083.

