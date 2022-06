O caso aconteceu no dia 26 de maio, mas só foi divulgado na segunda-feira (06). No dia da ocorrência, a polícia foi até a residência da vítima, perto da cidade de Orlando, após receber uma chamada de emergência. Ao chegarem no local, os agentes se depararam com uma mulher, Marie Ayala, fazendo massagem cardíaca no seu marido, Reggie Mabry, que havia sido baleado.

O homem, de 26 anos, morreu pouco tempo depois no hospital. Em um primeiro momento, a polícia pensou que se tratava de um suicídio, explicou o xerife John Mina.

O casal tem três filhos. O menino mais velho, de 5 anos, disse à polícia que foi o seu irmão de 2 anos quem efetuou os disparos. O menino encontrou a pistola em uma bolsa que Mabry havia deixado no chão. A criança disparou a arma em direção ao pai, que estava no computador.