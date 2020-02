Acontece Fundação Família Previdência ultrapassa os 20% de rentabilidade em 2019

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

“As pessoas estão percebendo a importância de fazer um plano para seus familiares e ainda investir em uma segunda opção de poupança previdenciária”, destaca Rodrigo Sisnandes, presidente da Fundação. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com um dos melhores resultados nos últimos cinco anos, a Fundação Família Previdência fechou 2019 alcançado 20,87% de rentabilidade consolidada, 350% do CDI, que foi 5,95% no ano. O saldo positivo teve como impulso o ingresso de 2.242 novos participantes, 12% acima da meta prevista para todo o ano passado, totalizando 17.960. Seu patrimônio ficou na casa dos R$ 7,44 bilhões, um crescimento de 14% em relação ao fechamento de 2018 que foi de 6,52 bilhões. Hoje, a Fundação paga mensalmente R$ 50 milhões em benefícios para mais de 9 mil aposentados.

Descontando a inflação, medida pelo INPC, de 4,48%, o retorno real dos investimentos da entidade foi de 15,69%, muito acima de modelos privados tradicionais de aplicações, como poupança ou CDB. Cerca de 95% dos ativos dos planos gerenciados pela Fundação estão alocados nos segmentos de Renda Variável e Renda Fixa, que apresentaram no ano passado retornos expressivos de 33,51% e 19,54%, respectivamente. Por se tratar de uma entidade de previdência sem fim lucrativos, todo esse rendimento é convertido em benefício ao associado. “Esta tem sido a nossa grande ferramenta de conquista frente ao que os bancos e outras empresas do setor oferecem”, destaca Rodrigo Sisnandes, presidente da Fundação.

Em 2020, a Fundação espera incluir mais 2.500 pessoas em seus planos previdenciários, número que também pode ser superado, já que a meta de 2019 foi batida no mês de outubro. Contribuindo para isso, a entidade celebrou o fechamento de importantes parcerias, como a ABRH-RS, o Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado (CEAPE) e o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (SINDHA).

A maioria dos novos participantes ingressa através do Plano Família Previdência Associativo, que vem se destacando: em dezembro de 2018, estava com 1.566 participantes, saltando um ano depois para 3.605, crescimento de 130%. “As pessoas estão percebendo a importância de fazer um plano para seus familiares e ainda investir em uma segunda opção de poupança previdenciária”.

Ainda como destaques de 2019, Rodrigo Sisnandes lembra o reposicionamento de marca da Fundação e, em especial, a recente aprovação da Reforma da Previdência em Brasília. Impulsionados neste cenário positivo, a Fundação planeja para este ano agregar novas empresas e entidades associativas aos planos previdenciários. Maior entidade de previdência privada do RS e com operações em SC, a Fundação também planeja reforçar seu relacionamento com a comunidade através de ações voltadas à educação financeira. “Vamos intensificar nossas ações em 2020, com novos eventos, palestras e conteúdos para a formação da população. O percentual de famílias endividadas é elevado, na faixa dos 60%. Os juros compostos devem trabalhar a favor das pessoas e a previdência privada oferece excelentes possibilidades de retorno para os investidores”, conclui Sisnandes.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário