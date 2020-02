Acontece Pizzaria temática de Gramado desperta interesse por franquia

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Inaugurada no dia 21 de outubro do ano passado, a pizzaria temática Hector, de Gramado, registrou 30 mil pessoas atendidas em apenas três meses. Em alguns dias, durante o Natal Luz, a nova atração gastronômica chegou a atender 600 pessoas em um dia.

Tamanho sucesso vem despertando o interesse de investidores de outros Estados, interessados em abrir uma filial. A direção da casa, liderada pelos empresários Eduardo Kny e Valdemir Ecker, já recebeu empreendedores interessados em instalar a Hector em lugares como Orlando (EUA), São Paulo, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Por enquanto, eles não pretendem abrir franquias da marca.

Enquanto isso, Kny e Ecker apostam no poder de atração de seus personagens, como o dragão Hector, a coruja Dora, o búfalo Stan e o puma Rony, além de um cardápio inusitado de pizzas que inclui salmão cremoso, banana Split, queijo brie, geleia de damascos e amêndoas, filé com batata palha e uma extravagante com shimeji, shitake, provolone, parmesão e catupiri.

