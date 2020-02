Acontece Chef inova no mundo dos doces “plant-based” no Brasil

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A pesquisa, oriunda da veia jornalística, faz de Biba Retamozo uma inovadora nata na cozinha, e sela o seu diferencial. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma incansável pesquisadora da culinária funcional e plant-based, Biba Retamozo une a veia de jornalista à prática de cozinha profissional para descobrir combinações que não apenas substituam ingredientes, mas combinem boas fontes de nutrientes em uma mesma receita. Essa alquimia acontece com doces! Sim, sem tabus ou vilões, a proposta da chef gaúcha formada pelo Senac-RS é fazer as pazes com o açúcar. “O doce plant-based pode ser saboroso e próximo ao doce tradicional. O segredo não é OU, é E. Uma coisa E outra para chegar lá”, afirma, “e também porque não precisamos eliminar o docinho da dieta, basta controlar sua ingestão”.

A chef confeiteira aposta em boas fontes proteicas, oleaginosas, biomassa de banana verde, entre outros insumos funcionais, para dar destaque às receitas que não abrem mão do açúcar. Atualmente, todos os produtos da Hy Organic Food, indústria que tem a chef por trás, contêm açúcar mascavo. “É o mais nutritivo dos açúcares, o mais puro deles. Com ele, temos o dulçor, e também os nutrientes, então vale a pena utilizá-lo; com parcimônia, claro”, comenta a chef confeiteira.

A pesquisa, oriunda da veia jornalística, faz de Biba Retamozo uma inovadora nata na cozinha, e sela o seu diferencial. Especialista na Gestão da Segurança de Alimentos (Senac-SP), ela agrega conhecimento junto a equipe da fábrica, em Porto Alegre, para desafiar o time no controle sanitário dos processos e para garantia do sabor inconfundível dos doces que assina. “Não sou nutricionista, mas estudo muito. Sempre quis encontrar doces que fizessem bem, fossem gostosos e nutritivos, e com a linha de produtos da Hy consegui chegar a esse resultado”, afirma.

Focada em doces inclusivos, para todos os paladares, a Hy Organic Food se utiliza do açúcar mascavo por uma escolha pessoal de Biba. “O mascavo é obtido diretamente da concentração do caldo de cana, sem o uso de aditivos, sem o processo de branqueamento”, explica. “Por se tratar de um ingrediente mais, digamos, ‘natural’, ele mantém as vitaminas e sais minerais da cana, e é uma fonte importante de cálcio, magnésio, fósforo e potássio”, finaliza a chef. É o ‘vilão’ utilizado em nosso benefício, mas, como tudo na vida, com equilíbrio, colaborando para uma verdadeira dieta plant-based, isenta de ultraprocessados e aditivos maléficos à saúde.

Hy Organic Food

A linha de doces da Hy Organic Food engloba trufas, fudges, entre outros doces clássicos como tortas, e inclui também um doce de pote, queridinho da chef, um ‘doce de leite vegetal’ elaborado com leite de amêndoas e açúcar de coco. Em versões para take away e porções individuais, os produtos são uma novidade a ser explorada por mercados, empórios e lojas de produtos naturais. A produção não substitui apenas ingredientes, mas combina sabores e está direcionada a todos os paladares, intolerantes, alérgicos, fitness e público consumidor em geral.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário