Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

São 75 vagas em seis regiões do Rio Grande do Sul. Inscrições vão até 02/03 Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Estão abertas, até o dia 02 de março, as inscrições para o Processo Seletivo de Bolsistas no Projeto ALI – Agente Local de Inovação, realizado no Rio Grande do Sul pelo Sebrae RS e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ao todo serão 75 vagas distribuídas entre seis regiões do Estado. A seleção ocorrerá em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Erechim, conforme região de interesse do candidato.

“Por meio de orientação proativa e especializada, o projeto será um facilitador da gestão da inovação nos pequenos negócios selecionados, além de ser uma oportunidade para profissionais atuarem como Agentes Locais de Inovação”, destaca a gestora de projetos do Sebrae RS, Michele Ballejos Seleri.

Entre as atividades dos profissionais bolsistas estão elencadas: acompanhar, no mínimo, 30 empresas em cada ciclo do projeto, realizar diagnósticos, devolutivas e planos de ação; mensurar indicadores mensalmente; elaborar relatórios; realizar apresentações e dinâmica de grupo; contribuir para a elaboração e aplicação das ferramentas da metodologia de inovação nas empresas acompanhadas; realizar visitas técnicas periódicas nas empresas, produzir artigos e estudos de caso, entre outras atividades.

Projeto abre portas

A administradora de empresas, Virginia Luiza Alves, foi procurar no Projeto ALI novas experiências, trabalhar com gestão e inovação e flexibilidade. Ela integrou o projeto de 2017 a 2019 e saiu dele com muito mais do que isso. “Profissionalmente, o projeto abre muitas portas porque a gente visita empresas, conhece empresários e diversas finalidades de empresas. Estudamos e aprendemos muito nesse período, trocando experiências com os colegas e com os consultores. Em resumo, ele abre portas. Minha ideia era continuar trabalhando com consultoria, mas hoje eu consegui uma vaga em uma multinacional, resultado dessa experiência”, comenta a administradora.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.egaion.com.br, na página “Seleções”, SEBRAE – Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e Sebrae RS – 01/2020. Para participar, é preciso ter formação universitária, com a graduação completa e diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, Bacharelado ou Tecnólogo, concluída a partir de 2011. Os cursos de graduação contemplados abrangem diversas áreas de conhecimento. O candidato ainda precisará comprovar experiência de, no mínimo, seis meses como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas a pequenos negócios, gestão de empresas ou tecnologia e inovação.

Profissionais são remunerados

A gestora do Sebrae RS recomenda que o candidato leia o Edital 01 do processo seletivo, onde constam todas as informações sobre as vagas, requisitos exigidos, procedimentos para inscrição, cronograma e etapas da seleção. Os 75 aprovados para Capacitação Básica terão uma remuneração de R$ 2 mil, pelo período de um mês, a contar da convocação, prevista para maio. Os 50 candidatos com melhor desempenho serão indicados para atuação imediata, com remuneração de R$ 4 mil por dois anos, após a capacitação. Já os demais farão parte do cadastro reserva. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo www.egaion.com.br/faleconosco.

