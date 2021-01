Rio Grande do Sul Fundação Tênis realiza primeiras doações do ano no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

A ONG realiza um programa social e educativo por meio do esporte Foto: Divulgação A ONG realiza um programa social e educativo por meio do esporte. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fundação Tênis, organização não-governamental com núcleos no Rio Grande do Sul e São Paulo, iniciou este ano fazendo a entrega de doações para as famílias das crianças e adolescentes que frequentavam as aulas antes do isolamento social.

Nos primeiros dias a ONG gaúcha, em parceria com a Sul América, entregou mais de 1 mil panetones, sendo 750 unidades nas cidades de Sapiranga, Igrejinha e nos seis núcleos de Porto Alegre. O núcleo do bairro Bom Jesus, na Capital, recebeu ainda 50 cestas básicas em ação conjunta com a IT4CIO.

Além disso, o BNP Paribas proporcionou a recarga de R$ 100 em cada um dos mais de 1 mil cartões-alimentação. Os cartões foram entregues em maio do ano passado às famílias dos alunos que, no total, já receberam, cada uma, o valor de R$ 400.

Sobre a Fundação Tênis

A Fundação Tênis, inaugurada em maio de 2001, é uma ONG que realiza um programa social e educativo por meio do esporte. O trabalho, direcionado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, é pautado nos valores educacionais do Olimpismo. Para participar do projeto, é necessário que os jovens estejam matriculados e frequentem a rede pública de ensino.

O objetivo da fundação é promover o desenvolvimento dos jovens participantes a partir dos valores de Amizade, Respeito, Excelência e Ética, realizando sonhos e transformando vidas. São 1.300 alunos atendidos em núcleos nas cidades de Porto Alegre, Sapiranga e Igrejinha, no Rio Grande do Sul, e Santana do Parnaíba, Mogi das Cruzes, Jacareí, Pirituba, Jundiaí, e no bairro Água Branca, em São Paulo.

Site: https://fundacaotenis.org.br/

Instagram: https://www.instagram.com/fundacaotenis/

