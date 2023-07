Porto Alegre Fundação Thiago de Moraes Gonzaga lança site para arrecadar recursos para a reforma da sua futura sede, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nova sede localiza-se no bairro Cidade Baixa Foto: Divulgação Nova sede localiza-se no bairro Cidade Baixa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Thiago de Moraes Gonzaga lançou nesta quinta-feira (20) o site www.vidaurgentecasanova.com.br com o objetivo de arrecadar recursos para a reforma e recuperação do prédio onde será a sua nova sede.

O imóvel localiza-se na Rua da República, 711, no bairro Cidade Baixa. O prédio foi cedido pela prefeitura de Porto Alegre via termo de permissão de uso à Fundação. Porém, devido às condições em que se encontra, será preciso uma grande reforma para que somente depois seja feita a mudança para a nova sede, localizada em um dos bairros mais boêmios da Capital, que sempre foi ponto de ações do programa Vida Urgente, que visa preservar vidas no trânsito por meio da conscientização de motoristas para o perigo de misturar álcool e direção.

Conforme a presidente da Fundação, Diza Gonzaga, ter uma sede nova e não precisar mais pagar aluguel beneficia muito os projetos e os programas da instituição, pois os recursos usados para pagamento da casa alugada atualmente, localizada no bairro Menino Deus, poderão ser revertidos em mais ações como as do Vida Urgente junto a escolas, empresas e universidades.

O projeto da casa nova foi assinado, de forma voluntária, pela arquiteta Fernanda Saraiva.

Doações

Para fazer uma doação e ajudar a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga com a reforma da nova sede, basta enviar um Pix para o CNPJ 02.403.957/0001-04 ou fazer um depósito bancário conforme os dados abaixo:

Fundação Thiago de Moraes Gonzaga

CNPJ: 02.403.957/0001-04

Banco: Banrisul – 041

Agência: 0085 – Tristeza

Conta Corrente: 06.028673.0-2

Os doadores receberão um Certificado de Agradecimento pela doação, que será enviado por e-mail.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/fundacao-thiago-de-moraes-gonzaga-lanca-site-para-arrecadar-recursos-para-a-reforma-da-sua-futura-sede-em-porto-alegre/

Fundação Thiago de Moraes Gonzaga lança site para arrecadar recursos para a reforma da sua futura sede, em Porto Alegre

2023-07-20