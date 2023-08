Mundo Funeral de Prigozhin ocorreu em “formato fechado” em São Petersburgo, diz empresa que pertencia ao líder do Grupo Wagner

29 de agosto de 2023

O acidente ocorreu dois meses depois do breve motim de Prigozhin (foto) contra o sistema militar russo Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O funeral do líder do grupo mercenário russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ocorreu “em formato fechado”, de acordo com a Concord Management, empresa de propriedade de Prigozhin. A empresa não especificou quando ocorreu o funeral.

“Aqueles que desejam se despedir podem visitar o cemitério de Porokhovskoe” em São Petersburgo, acrescentou o serviço de imprensa da Concord. Prigozhin foi confirmado morto por investigadores russos no domingo (27). Ele estava entre as 10 pessoas mortas quando um avião caiu na semana passada.

O acidente ocorreu dois meses depois do breve motim de Prigozhin contra o sistema militar russo. A insurreição foi o maior desafio à autoridade do líder russo Vladimir Putin em mais de duas décadas no poder.

A revolta de Prigozhin durou apenas algumas horas graças a um acordo negociado pelo presidente da Belarus, Alexander Lukashenko, um aliado de Putin. Lukashenko disse que convenceu seu homólogo russo a não destruir Wagner e permitir que Prigozhin deixasse a Rússia e fosse para a Belarus para encerrar o impasse.

O motim levou alguns ocidentais, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, a sugerir que o Kremlin poderia estar por trás do acidente, especulações que o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, chamou de “mentira absoluta”.

Não foram apresentadas quaisquer provas que apontem para o envolvimento do Kremlin ou dos serviços de segurança russos no acidente. A causa do incidente permanece desconhecida e as autoridades russas iniciaram uma investigação criminal.

2023-08-29