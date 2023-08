Futebol Futebol internacional: Real Madrid pretende fazer uma oferta por Mbappé

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

A decisão final está com o craque francês, que não teria a intenção de renovar seu contrato por mais um ano com o PSG. (Foto: Reprodução)

Parecia que a novela entre Mbappé e Real Madrid teria chegado ao fim, mas a trama ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal alemão Bild, o clube merengue planeja fazer uma oferta pelo atacante francês nos últimos dias da janela de transferência por um valor muito próximo dos 120 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões, na cotação atual).

O Real Madrid estaria disposto a agir para conseguir a contratação de Mbappé, mas dentro desses valores. Nem remotamente o clube espanhol vai chegar aos 180 ou 200 milhões de euros que o PSG parecia pedir há algumas semanas, quando o jogador estava afastado.

Ainda de acordo com a publicação, o Real Madrid vai esperar até 29 ou 30 de agosto para o enviar a proposta ao Paris Saint-Germain, que por hora não espera nenhuma oferta porque está convencido de que Mbappé ficará.

A ideia inicial do clube merengue seria de aparecer nos últimos dias de mercado para pressionar mais o PSG, fazendo com que tenham menos força na negociação. Dessa forma, o time da capital francesa teria que escolher entre vender o jogador por um preço alto ou deixá-lo sair como agente livre em 2024.

O Real Madrid não tem obrigação de fazer uma oferta por Mbappé, já que, ao que tudo indica, o clube merengue vai conseguir contratá-lo gratuitamente em 2024. Contudo, todas as partes entendem que seria melhor chegar a uma solução consensual para que todos se beneficiem. A decisão final está com o craque francês, que não teria a intenção de renovar seu contrato por mais um ano com o PSG.

Renovação

Por outro lado, o atacante ainda teria possibilidades de renovar com o PSG. De acordo com o jornal espanhol “AS”, está havendo uma aproximação entre as partes, e a possibilidade de um novo acordo existe. Atualmente, o vínculo do jogador com o clube francês vai até junho de 2024.

De acordo com a publicação, no domingo, houve uma reunião da cúpula do PSG com Mbappé e seus representantes. A conversa foi considerada positiva pelo clube francês, que está otimista para resolver o impasse com o jogador e acertar uma renovação.

Em uma conversa anterior, o atacante afirmou que não iria sair do PSG de graça. Com contrato até o fim da atual temporada, isso só não aconteceria, caso Mbappé acertasse sua renovação de vínculo com o clube de Paris.

De acordo com o jornal espanhol, a expectativa é que haja uma nova conversa ao longo desta semana. Espera-se que Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, participe da reunião. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias AFP.

2023-08-21