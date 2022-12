Economia Futuro ministro da Fazenda anuncia Tarciana Medeiros na presidência do Banco do Brasil e Rita Serrano no comando da Caixa Federal

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tarciana Medeiros (E) e Rita Serrano (D) são funcionárias de carreira das instituições que vão presidir. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O futuro ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, anunciou nessa sexta-feita (30) os nomes de duas mulheres para as presidências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil (BB). Rita Serrano vai chefiar a Caixa e Tarciana Medeiros, o BB.

“Rita Serrano é uma funcionária da Caixa há 33 anos, vai assumir em 1º de janeiro. No BB, pela primeira vez, teremos uma mulher à frente do banco, a Tarciana Medeiros, que tem 22 anos de casa”, disse Haddad a jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Haddad disse ainda que ambas conversaram muito com ele e com o presidente Lula e “estão alinhadas com o plano de governo, sabem dos desafios que estão colocados em relação ao sistema de crédito no Brasil, e é uma agenda muito desafiadora”.

“Vamos trabalhar conjuntamente com as equipes que vão ser formadas pelas duas presidentas, para que a gente coloque o mais rapidamente possível à disposição da população aquilo que foi compromisso de campanha, sobretudo no que diz respeito ao crédito”, finalizou.

Posteriormente, Lula também publicou o anúncio em suas redes sociais.

Perfis

Tarciana atuava desde 2019 na diretoria de clientes e na gerência executiva de ciclos de relacionamento com clientes do BB. Anteriormente, era superintendente executiva no BB Seguridade, onde ficou de 2018 e 2019. De 2015 a 2018, ocupava o cargo de superintendente.

Já Rita Serrano, na Caixa desde 1989, atuava desde 2014 como conselheira eleita pelos empregados do conselho de administração da Caixa. Em seu site pessoal, Serrano se descreve como tendo longa trajetória no movimento sindical e social.

Presidiu o Sindicato dos Bancários do ABC entre 2006 e 2012, e coordena desde 2015 o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Também é diretora na Fenae (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal).

Petrobras

Na tarde dessa sexta, também foi confirmado o nome do advogado e economista Jean Paul Prates na chefia da Petrobras. Prates confirmou que foi indicado como futuro presidente da estatal pelo governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Recebi hoje a missão de comandar a Petrobras pelos próximos anos. Muito me honra a escolha do Presidente Lula que coloca sobre mim a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia