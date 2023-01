Música Gaiteiro William Hengen deixa o conjunto musical Os Serranos

Por Lorenzo Rivero * | 19 de janeiro de 2023

O músico (primeiro gaiteiro à esquerda) havia completado 10 anos no conjunto em dezembro de 2022 Foto: Arquivo Pessoal O músico (primeiro gaiteiro à esquerda) havia completado 10 anos no conjunto em dezembro de 2022. (Foto: Arquivo Pessoal) Foto: Arquivo Pessoal

O grupo tradicionalista, de mais de 50 anos, Os Serranos anunciou que o acordeonista William Hengen não faz mais parte do quadro de músicos da banda. Hengen fazia parte do conjunto desde de 2012. Ele cantava, produzia e compunha as músicas dos Serranos. A informação foi anunciada, na quarta-feira (18), nas redes sociais do grupo.

Conhecido como uma das grandes revelações da música gaúcha, Hengen se destacou ao tocar ao lado do cantor nativista Walther Morais. Hengen recebeu o convite para tocar ao lado dos Serranos em 2012, entrando na banda quando estava sendo gravado o álbum “Sucessos Gaúchos Volume 3”, trazendo as obras mais conhecidas no Rio Grande do Sul. William entrou definitivamente nas gravações a partir do álbum “Inverno Serrano”. Ainda participou do DVD instrumental “Conhecendo o Rio Grande do Sul”.

William Hengen foi responsável por produzir o último trabalho dos Serranos, denominado como “Renasce o Rio Grande”. O único álbum duplo tradicionalista até o momento. No trabalho conta com a música “Milho e a Família” composição do próprio gaiteiro e que acabou ganhando um clipe no YouTube.

Em nota, Os Serranos agradeceu a contribuição do músico nos dez anos de parceria, “desejando sucesso em seus projetos pessoais”.

“A partir desta data, comunicamos o desligamento de nosso quadro de artistas, o colega William Hengen. A ele agradecemos pelo tempo, amizade e gaitaços nos bailes dos Serranos. Desejamos muito sucesso em seus projetos pessoais e que Deus sempre o abençoe. E Segue o Baile”, disse a nota.

A reportagem do Jornal O Sul entrou em contato com o fundador do grupo Os Serranos, Edson Dutra, que “desejou sorte ao ex-integrante”. “Desejo sucesso a ele em seus projetos pessoais. Os Serranos continuarão seu trabalho, com seriedade e profissionalismo, dando continuidade aos seus 54 anos de história na música gaúcha”, disse Edson.

Por sua vez, Willian Hengen se pronunciou sobre o fato: “Só posso agradecer e desejar sucesso e muita saúde aos colegas que seguirão firmes nesse árduo trabalho (…). Me sinto orgulhoso em dizer que fiz parte de Os Serranos. Obrigado! Obrigado!”, disse o músico.

Os Serranos

Com 54 anos de história, Os Serranos foi criado em 1968, na cidade de Bom Jesus, na Região Nordeste do Estado, por Edson Dutra e Frutuoso Araújo. Em 1969, a dupla gravou o seu primeiro disco e a partir daí, se formou o conjunto musical. O grupo já passou por diversas formações em seu quadro de artistas até a formação atual. Ao longo da carreira, foram lançados 31 discos e 4 DVDs.

* Por supervisão de: Pedro Marques

