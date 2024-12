Saúde “Gaslighting”: psicóloga aponta cinco formas em que ocorre a manipulação emocional

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Ações constantes podem provocar insegurança e confusão para a vítima. (Foto: Freepik)

Entender as relações humanas pode ser um desafio e, maior ainda, lidar com elas. Um dos termos que mais se popularizou nos últimos anos é o “gaslighting”. Ele define a tática manipuladora projetada para fazer com que uma pessoa duvide de suas próprias memórias e compreensão dos fatos. Para isso, quem o emprega contra uma outra pessoa tem, ao menos, cinco formas de agir, segundo a psicóloga e especialista em capacitação de liderança Lalitaa Suglani, de Birmingham.

O tema foi publicado por ela em um post em seu perfil oficial no Instagram nesta semana. Lalitaa, que é autora do livro “High Functioning Anxiety” (pela Hay House), trata sobre o tema em seu trabalho.

Segundo pesquisas, quem o emprega o gaslighting tenta convencer a vítima de que certos eventos não aconteceram ou que ela não é responsável por eles, distorcendo a realidade e colocando a culpa na outra pessoa. O uso de frases como “não foi tão ruim quanto você diz” ou “você está louca” é uma estratégia para gerar dúvidas sobre fatos e levar insegurança à vítima. O conceito se aplica estritamente a situações que se tornam crônicas e metódicas, e têm fundamento na má-fé.

Em casos extremos, as vítimas podem desenvolver a síndrome do abuso narcisista, aceitando a narrativa distorcida do manipulador como a única verdade, acima de seu próprio julgamento. Isso ocorre porque há alteração na percepção da realidade da vítima, fazendo-a sentir-se confusa sobre fatos ocorridos e insegura sobre o que julga lembrar e sobre como confrontar num momento de discordância.

De acordo com a Associação Americana de Psicologia (APA), destaca o Daily Mail, gaslighting é “manipular outra pessoa para que ela duvide de suas percepções, experiências ou compreensão de eventos”.

A psicóloga fala, resumidamente, sobre cinco formas de ação:

* Retenção: Quando se recusam a ouvir ou evitam entender

* Contra-ataque: Quando eles questionam sua memória e recordação de eventos

* Bloqueio e desvio: Quando eles tentam mudar de assunto e direcionar a conversa para questionar você.

* Trivialização: Quando eles minimizam seus sentimentos e emoções. Eles fazem você se sentir sem sentido e sem importância.

* Esquecimento e negação: Quando eles agem como se não se lembrassem de uma situação ou conversa que ocorreu.

Origem

A palavra vem de um filme clássico de Hollywood: “Gaslight” (1944). Nele, um homem (Charles Boyer) manipula sua esposa (Ingrid Bergman) para que ela acredite que está louca. O objetivo é roubar a fortuna dela. Durante o filme, ele esconde objetos como quadros e joias, e faz com que ela acredite que é a responsável pelo sumiço, embora ela não se lembre.

