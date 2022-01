Economia Gastos de brasileiros no exterior em 2021 foi o menor em 16 anos

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

O turismo mundial tem sido impactado desde março de 2020, com o fechamento de fronteira Foto: Reprodução O turismo mundial tem sido impactado desde março de 2020, com o fechamento de fronteira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As despesas de brasileiros com viagens ao exterior recuaram em 2021, totalizando US$ 5,249 bilhões. O valor é o menor desde 2005. Em 2020, o resultado foi US$ 5,393 bi.

Desde 2008 até 2019, período pré-pandemia, os brasileiros gastavam um montante de pelo menos US$ 10 bi por ano com viagens para o exterior. Os números são da nota de Setor Externo, divulgada pelo Banco Central nesta quarta-feira (26).

O turismo mundial tem sido impactado desde março de 2020, com o fechamento de fronteiras, a redução do fluxo de voos, a alta do dólar e a tensão econômica em meio as incertezas sobre a evolução da pandemia. Com o avanço da vacinação de diversos países, no entanto, o setor começou a demonstrar leve recuperação desde abril e maio de 2021.

Apesar do recuo no ano, os brasileiros gastaram US$ 784 milhões em viagens internacionais em dezembro, valor 112% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado.

O turismo de estrangeiros para o Brasil também recuou. Totalizando US$ 2,947 bi, os gastos de moradores do exterior com viagens para o país ficaram 3,1% menor que o registrado em 2020.

O desempenho da conta de serviços de viagens permaneceu praticamente estável. No ano passado, o déficit foi de US$ 2,302 bi, enquanto em 2020 as despesas no exterior superaram as receitas com estrangeiros em US$ 2,349 bilhões.

