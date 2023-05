O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o gaúcho Luiz Fernando Corrêa como novo diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). O decreto com a nomeação foi publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial da União.

Em 17 de maio, após sabatina, o Senado aprovou com 43 votos favoráveis, cinco contrários e duas abstenções, a indicação do delegado da PF (Polícia Federal) aposentado para o cargo, que estava vago há mais de um ano. O último a ocupar a função foi Alexandre Ramagem, que deixou o posto em março do ano passado e atualmente é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro.

Natural de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, Corrêa tem 64 anos. Ele foi diretor-geral da PF entre 2007 e 2011. O gaúcho ingressou na corporação como agente em 1980. Na PF, Corrêa exerceu principalmente atividades relacionadas ao combate ao tráfico de drogas e liderou a equipe que desenvolveu o Sistema Guardião. De 2003 a 2007, ocupou o cargo de secretário nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça e foi responsável pela criação da Força Nacional de Segurança Pública, em 2004.