Brasil Geada, nova frente fria e ciclone. Veja previsão para a semana

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Nova frente fria avançará sobre o Rio Grande do Sul trazendo temporais com risco de tempo severo entre sexta e sábado. Foto: Divulgação/PMPA

A primeira semana de julho inicia com extremos climáticos no Brasil. Em algumas regiões, os termômetros ficam próximos do negativo, com probabilidade de geada, enquanto em outras o calorão de 35ºC não dá trégua.

Na região Sul do Brasil, durante a terça-feira (2), o risco de geada continua nos três Estados com a temperatura voltando a subir gradativamente a partir de quarta-feira (3). Tendência da chuva voltar a partir de quinta-feira (4) com a formação de um ciclone extratropical próximo a Santa Catarina e Paraná, mas que deve se afastar rapidamente para o oceano sem trazer chuva em grande volume.

Na retaguarda deste ciclone, uma nova frente fria avançará sobre o Rio Grande do Sul trazendo chuva e temporais com risco de tempo severo entre sexta (5) e sábado (6). O acumulado de chuva em cinco dias fica entre 5 mm e 10 mm em SC e PR, enquanto que no território gaúcho o volume varia entre 20 e 50 mm, porém, para o Noroeste e Sudeste do RS, não há previsão de precipitações.

No geral, a geada tem potencial para prejudicar as lavouras de milho segunda-safra na porção centro sul do Estado paranaense e oeste catarinense. O período mais seco favorece os trabalhos em campo e ajuda a diminuir o excesso de umidade no RS.

Na região Sudeste, a semana se inicia com tempo encoberto nas áreas centrais, sudoeste de São Paulo e litoral norte paulista, além da Serra da Mantiqueira, região de Além Paraíba, Costa Verde, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, bem como no litoral sul do Espírito Santo.

Nas demais áreas de SP, RJ e ES, muitas nuvens e chance de chuva a qualquer hora do dia. No norte capixaba e sudeste paulista, as condições são de chuviscos. No restante das áreas de Minas Gerais, o tempo segue firme, apesar da nebulosidade presente em Belo Horizonte. A temperatura volta a subir gradativamente na quarta-feira.

Em cinco dias, o acumulado de chuva fica na casa de 20 mm no ES, RJ e leste de MG. Em SP, chove de forma mal distribuída, podendo variar entre 10 e 45 mm, o que ajuda lavouras de milho e trigo que se encontram em fase de enchimento de grãos.

No Centro-Oeste, tempo firme no Distrito Federal e em Goiás. A maior parte de Mato Grosso também terá predomínio de sol, sem chance de chuva. Em Mato Grosso do Sul, a chuva fica concentrada nas áreas centrais e ocorre de forma intermitente. No restante do Estado, mesmo com alguma variação de nuvens, não chove ao longo do dia.

No nordeste, a semana começa com o tempo firme que prevalece no interior do Nordeste e também no Estado do Piauí e Maranhão. Nas demais áreas litorâneas, há previsão de a chuva, com os maiores acumulados para o leste de Alagoas até o litoral do Rio Grande do Norte, assim como no extremo sul da Bahia.

Na faixa leste, no litoral do RN, Pará, Pernambuco, AL, Sergipe e BA, o volume é de, aproximadamente, 50 mm durante a semana, o que ajudar na reposição hídrica do solo.

Por fim, na região Norte, o sol predomina e não há previsão de chuva nestas áreas. O tempo permanece firme no centro-sul e leste do Tocantins. Nas demais áreas da região, a chuva ainda acontece, em forma de pancadas ao fim do dia no Pará, no Amapá e no centro e leste do Amazonas.

Em Roraima e no noroeste do AM, há previsão de temporais com forte intensidade. Nos próximos cinco dias a chuva se concentra na faixa norte do AM, RR, norte do Pará e Amapá. Nestas áreas, o volume gira em torno dos 50 mm, contribuindo para a umidade do solo sem prejudicar as operações em campo.

