A Samsung anunciou a nova geladeira smart Family Hub no Brasil. O modelo chega novidades pontuais em relação às versões anteriores, que vão desde maior volume, agora com 614 litros, até a presença de uma soundbar, permitindo ouvir músicas na cozinha com o aparelho. A fabricante promete ainda maior economia, trazendo tecnologia Digital Inverter que permite gastar até 50% menos energia em relação a refrigeradores convencionais.

O produto também conta com armazenamento interno de 8 GB e tela que permite espelhar celulares, tablets ou mesmo TVs da marca por meio do app SmartThings. Com preço sugerido de R$ 25.999 no Brasil, o produto fica disponível em versões de 110V e 220V, ambas com conectividade Bluetooth e Wi-Fi.

A nova versão da Family Hub vem com sistema Tizen otimizado para esse tipo de uso, permitindo espelhar a tela do celular por meio do app SmartThings, o que também pode ser feito a partir de TVs da Samsung. Vale destacar ainda a possibilidade de sincronizar o smartphone para acompanhar suas redes sociais ou assistir a vídeos do dispositivo na tela da geladeira.

O display também pode exibir conteúdos armazenados no próprio eletrodoméstico, que conta com 8 GB de espaço para guardar arquivos em geral. Dessa forma, o usuário pode deixar vídeos e fotos no painel, chamado de Family Board, de forma mais prática. O refrigerador também oferece algumas opções de app no próprio sistema, entre eles Rappi, para entregas, e Spotify, permitindo ouvir músicas sem ter o celular por perto.

A presença de uma soundbar integrada é um dos pontos fortes da geladeira, com potência total de 25 Watts RMS, o que equivale a uma televisão intermediária do mercado. Para ouvir músicas, basta acessar o Spotify pela tela do aparelho, conectar um smartphone via Bluetooth ou até mesmo recorrer ao assistente de voz da marca, Bixby, que também vem integrado no lançamento.

O usuário também pode usar o display da geladeira para acompanhar calendários, tarefas do dia, fazer anotações ou até mesmo ver o que tem lá dentro, já que o modelo tem câmeras internas para monitorar os alimentos. Isso também pode ser feito pelo celular, via SmartThings. Segundo a Samsung, o produto tem durabilidade de pelo menos 21 anos, oferecendo ainda garantia de 10 anos para o motor Digital Inverter.