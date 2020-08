A atualização visual do Windows 10 parece estar cada vez mais próxima. Até o momento, a expectativa é de que a mudança venha já na próxima grande atualização do sistema operacional, ainda sem data confirmada. Contudo, já é possível ver algumas pequenas diferenças em detalhes da plataforma.

Usuários perceberam que alguns menus do Windows 10 já estão com bordas arredondadas, uma das mudanças principais do novo design do sistema operacional. Em se tratando principalmente de apps nativos do Windows 10, como calendário, mapas, notas e calculadora, é possível ver o menu arredondado clicando com o botão direito do mouse.

As novas diretrizes seguem o chamado Fluent Design da Microsoft. A ideia é que os apps tenham um visual mais limpo, com menos linhas e também com cores menos vibrantes, usando de transparências nos ícones.

A principal mudança deve acontecer no menu Iniciar e na Central de Notificações, os quais devem ser repaginados. Recentemente, a Microsoft também colocou em uma build do Windows 10 para desenvolvedores a compatibilidade com o WinUI, mecanismo de interface para facilitar a criação de programas para o sistema operacional. Assim, também já está preparando os desenvolvedores para se adequarem ao novo visual.

Novamente, ainda não é possível saber quando a atualização será lançada, mas a sequência de pequenas mudanças indica que isso está próximo de acontecer. A expectativa é de que o próximo grande update chegue até outubro deste ano.

A lenta morte do Painel de Controle

A Microsoft está, muito lentamente, migrando os recursos do antigo Painel de Controle para uma interface mais moderna. Esta atualização do Windows 10 é um esforço adicional nesse sentido: os links que abririam a página Sistema no Painel de Controle agora vão direcionar para o caminho Configurações > Sistema > Sobre.

Lá, você também terá um botão para copiar as especificações do dispositivo, incluindo o modelo do processador e a capacidade de RAM instalada. Ainda haverá um atalho para a página Sistema do Painel de Controle, no entanto.

Além disso, será possível alterar a taxa de atualização do seu monitor sem ir a uma interface legada: basta seguir o caminho Configurações > Sistema > Vídeo > Configurações avançadas de tela e escolher a taxa de Hz.

O que mais?

O atalho para o modo tablet na Central de Ações será removido de PCs sem touchscreen, para evitar que usuários fiquem presos nessa interface simplificada para toque. Além disso, há melhorias para profissionais de TI usando o MDM (gerenciamento de dispositivos móveis) em empresas. E, claro, temos aqui uma série de correções de segurança em diversos componentes do sistema.