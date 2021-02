Laura Nowell, que tem 45 anos e mora em Waco com os quatro filhos, disse que sua família está sem eletricidade desde antes do amanhecer de segunda-feira (15) e vem tentando se aquecer se revezando dentro do carro por períodos curtos. “Há gelo por todo o lado”, contou.

O Serviço Nacional do Clima disse que a precipitação de neve e o acúmulo de gelo provavelmente terminariam perto do meio-dia desta quarta-feira no norte do Texas, oferecendo algum alívio, mas manteve um alerta de tempestade de inverno em vigor até as 20h e avisou que temperaturas baixas recordes continuarão durante dias.

O mercado de energia desregulamentado do Texas oferece poucos incentivos financeiros para as prestadoras de serviço se prepararem para a onda rara de frio intenso, dizem críticos há anos.

Explicação

O Estado americano do Texas é conhecido por seus amplos desertos e fortes ondas de calor. No entanto, neste momento, ele está coberto por uma grossa camada de gelo.