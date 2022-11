Política General Heleno diz que “infelizmente” Lula não está doente

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











General Heleno ainda chamou o presidente eleito de "cachaceiro". (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, disse a apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que “infelizmente” o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está doente. Heleno também chamou o petista de “cachaceiro”. A declaração ocorreu após o questionarem em relação a uma notícia falsa que circula entre grupos bolsonaristas.

“Esse negócio do Lula estar doente… Não está, infelizmente. Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor. Na mão do cachaceiro, não vai”, afirmou o general, no domingo (6), a um grupo de apoiadores de bolsonaristas ao sair do Palácio da Alvorada.

Segundo a fake news que circula em grupos bolsonaristas, Lula estaria internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A notícia falsa ganhou força nos últimos dias devido ao fato de o petista não ter aparecido publicamente após sua eleição, em 30 de outubro. O presidente eleito passou alguns dias de descanso na Bahia com sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, e voltou a atuar na transição de governo nesta segunda-feira (7).

O presidente eleito passou o dia em São Paulo, onde se reuniu, em um hotel, com membros da equipe de transição. Nesta terça (8) ele é aguardado em Brasília, onde está localizada a sede de transição do governo, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Setor de Clubes Esportivos Sul.

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) criticou Augusto Heleno por sua fala em relação à saúde de Lula.

Nas redes sociais, Dino criticou o general e questionou como alguém com “nível tão baixo” chegou ao “respeitável posto de general”. “O nível é tão baixo que me impressiona isso ter chegado ao respeitável posto de general. Vade retro”, escreveu o pessebista.

Para o colunista do portal UOL Josias de Souza, “o incômodo de Heleno com a saúde de Lula é doentio”. “Revela que o general sofre de bolsonarite aguda. Essa moléstia tem sintomas muito parecidos com os da estupidez. A única diferença entre a estupidez e a bolsonarite é que a estupidez tem cura”, completou.

De acordo com o portal Metrópoles, Augusto Heleno sofreu uma queda quando estava em casa na última quinta (3). O general de Exército, que completou 75 anos em 29 de outubro, chegou a bater com o rosto e sofrer uma escoriação, mas sem gravidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política