Heleno diz que apreensão de celular de Bolsonaro pode ter "consequências imprevisíveis" para a estabilidade do País

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

General Augusto Heleno publicou a nota no Twitter. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil General Augusto Heleno publicou a nota no Twitter. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em nota publicada no Twitter nesta sexta-feira (22), o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, classificou a eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro como “inconcebível” e “até, certo ponto, inacreditável”, que “poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional”.

Ele afirma ainda que a atitude é uma “evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes”. Segundo ele, “caso se efetivasse [a entrega do celular], seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro Poder”. Ele cita ainda a privacidade do Presidente da República e a segurança institucional do País.

Nota à Nação Brasileira. pic.twitter.com/aykS99h49K — General Heleno (@gen_heleno) May 22, 2020

