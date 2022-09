Geral Gerente de banco é presa no Rio por golpe de empréstimo

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Além da gerente, outros seis homens foram presos. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, prendeu nesta terça-feira (6), uma gerente de banco por suspeita de aplicar golpes com empréstimos. Além dela, outros seis homens foram presos. Segundo as investigações da 10ª DP (Botafogo), a quadrilha repassava CPFs (cadastros de pessoa física) para Helena Pereira Augusto, que avaliava se poderia abrir conta com esses nomes.

Com as contas criadas, o bando pedia empréstimos, e o dinheiro era dividido. Os sete vão responder por tentativa de estelionato, associação criminosa e uso de documento falso.

Segundo o delegado da 10ª DP (Botafogo), Daniel Rosa, a quadrilha estava sendo monitorada e foi presa em flagrante enquanto saíam do banco após darem entrada com documentos falsos e serem impedidos de abrir conta.

O delegado explicou ainda que os documentos falsos eram usados para cometer a fraude — foram apreendidos com os presos cédulas de identidade estrangeira falsas. Além disso, ele contou também como a quadrilha costumava agir.

“A investigação revelou a participação de uma gerente da agência, onde ela integrava esse grupo com a função de repassar informações, o grupo fornecia a ela CPF e dava o retorno pra ver se estava ok ou não para abertura de conta. Com isso, eles lesaram instituições bancárias e terceiras pessoas que não tinham noção da abertura de conta em seu nome. Consideramos que foi uma prisão exitosa, visto que foram 7 presos na Zona Sul do Rio, sem que fosse realizado nenhum disparo. Nós obtivemos informações de que eles estariam naquela localidade e após quase 5 horas de monitoramento conseguimos prender”, disse.

Em nota, a defesa da gerente Helena Augusto repudiou e negou as informações da polícia, e disse que a prisão da funcionária é ilegal.

“É preciso restabelecer a verdade. Crimes patrimoniais que causam prejuízo à população são graves e merecem ser punidos. Contudo, exige-se das autoridades públicas muita cautela, serenidade e uma competente investigação para identificação correta dos criminosos”, afirmou o criminalista Carlos André Franco Marques Viana.

Defesa

Leia na íntegra a nota da defesa de Helena Augusto: “A Defesa Técnica de Helena Augusto vêm a público, nesta data, repudiar e negar, com veemência, os fatos noticiados que culminaram com sua ilegal prisão.

É preciso restabelecer a verdade. Crimes patrimoniais que causam prejuízo à população são graves e merecem ser punidos. Contudo, exige-se das autoridades públicas muita cautela, serenidade e uma competente investigação para identificação correta dos criminosos.

O que se verificou na data de ontem foi uma atabalhoada operação policial, sem qualquer investigação prévia vindo a prender de forma extremamente ilegal a gerente do banco que trabalhava e é totalmente inocente.

Embora seja uma medida desproporcional a vítima do delito foi presa como se o tivesse cometido o crime. Sem provas e sem nenhum indício de tal conduta.

Helena é uma funcionará exemplar e durante todo o procedimento os demais gerentes e colaboradores do banco prestavam apoio, sem acreditar na fantasiosa versão de que auxiliava a suposta quadrilha na abertura de contas bancárias.

São quase 09 anos de trabalho incansável, sem apresentar uma reclamação administrativa ou qualquer mácula que desabone sua conduta. Possui excelente desempenho técnico o qual foi ratificado por sua gerente geral em depoimento colhido na própria Delegacia.

Eventuais fraudes realizadas pela suposta quadrilha não foram investigadas e, pior, não guardam qualquer relação com a gerente bancária, a qual, diante do ofício praticado, apenas cumpria os protocolos de segurança bancária. Não existe nenhuma condição de participação ou facilitação para qualquer tipo de fraude e isso ficará devidamente esclarecido e provado nos autos do processo.

Está ocorrendo tamanha injustiça. Estamos nesse momento nos dirigindo ao Plantão Judiciário em busca do relaxamento dessa prisão ilegal.

Repudiamos totalmente operações policiais que visam conteúdo midiático e que não são eficazes para coibir a prática de condutas criminosas de quem realmente as cometem.”

As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Dia.

