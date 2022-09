Geral Mãe denuncia suposta troca de bebês em hospital na Bahia e polícia exuma corpo de recém-nascido

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Caso teria ocorrido no Hospital Manoel Novaes, referência no atendimento materno-infantil, em Itabuna, no sul da Bahia. (Foto: Reprodução)

Uma dona de casa denunciou uma suposta troca de bebês no Hospital Manoel Novaes, referência no atendimento materno-infantil, em Itabuna, no sul da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil, que exumou o corpo do recém-nascido nesta terça-feira (6) para fazer o exame de DNA.

Conforme denúncia feita por Maria Lúcia Barros, em agosto deste ano, ao dar à luz, ela ouviu o filho chorar ao nascer. No entanto, a unidade de saúde a informou que o bebê já nasceu morto.

“Só quero ter a certeza [de que é meu filho], porque o menino estava chorando alto e me entregaram morto”, disse a dona de casa.

O pai da criança, Vandick Santos, contou que não acompanhou o parto e, quando foi ver a esposa e o filho, se deparou com a situação.

“Quando entrei já tinha acontecido tudo. Ela já tinha visto o bebê chorando, mas eu não vi, porque não estava perto. E ele [médico] estava com outra criança dizendo que era o filho dela, que nasceu morto, que já saiu da barriga morto”, explicou.

De acordo com o hospital, Maria Lúcia foi submetida a uma cesárea pós-termo, que é quando a paciente já passou do prazo correto de dar à luz ao bebê.

Ainda segundo o hospital, a dona de casa estava com 43 semanas e dois dias de gestação e o feto era natimorto – quando a morte ocorre dentro do útero ou durante o parto.

A unidade de saúde disse ainda que segue todos os protocolos médicos e que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários aos órgãos competentes.

Maria Lúcia, no entanto, não acredita que o filho tenha nascido morto. Por isso, ela e o esposo registraram um Boletim de Ocorrência e solicitaram o exame de DNA para comprovar se a criança enterrada é mesmo o bebê do casal. O resultado deve sair em cerca de 30 dias.

Outro caso

Em janeiro deste ano, a Polícia Civil investigou a troca de dois corpos de bebês que estavam internados no Hospital Manoel Novaes.

Na época, os pais dos bebês que tiveram corpos trocados pediram a exumação do corpo de uma das crianças que já havia sido enterrada. Os casais se conheceram na delegacia, enquanto registravam Boletim de Ocorrência sobre o caso.

O corpo do bebê que foi enterrado após ser trocado na maternidade foi exumado ainda em janeiro deste ano. As certidões de óbito das crianças também foram corrigidas e as famílias conseguiram enterrar seus respectivos filhos. As informações são do portal de notícias G1.

