Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Luisa Mell está em Canoas, uma das cidades afetadas pela chuva no Rio Grande do Sul, para resgatar animais. (Foto: Reprodução)

Luisa Mell está em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre), uma das cidades afetadas pela chuva no Rio Grande do Sul, para resgatar animais. Emocionada, a ativista relatou que precisou sair com seguranças, pois estão assaltando os barcos.

“Gente, olha que absurdo… Têm cavalos, cachorros e a gente está com medo de sair porque estão assaltando os barcos. Não dá pra acreditar em tanta maldade. Meu Deus, agora vamos ter que conseguir seguranças. Cara, não é possível o ser humano”, disse.

Logo depois, Luisa explicou que precisou trazer uma equipe experiente para conseguir resgatar animais de grande porte, como cavalos. Conforme a ativista, algumas pessoas tentaram resgatar os animais, mas eles acabaram morrendo.

“Contratei especialistas e se Deus quiser vamos conseguir. Gente, torçam aí, tá? É uma das coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida”, afirmou a ativista.

Na cidade, Luisa pediu que moradores que deixaram seus animais de estimação informassem seus endereços em uma caixinha postada em seu Instagram, pois ela iria buscá-los. “Tem que mandar foto, não dá pra ver os números das casas”, disse ela, enquanto apontava para os imóveis todos cobertos pela água.

No Instagram, Luisa afirmou em uma publicação: “Situação dramática. No meio de todo o caos que enfrentamos aqui no RS, uma égua estava há 4 dias na água precisando desesperadamente de resgate. Parecia impossível. Ela estava fraca e desidratada. O tempo corria contra nós. Tínhamos que atravessar 3.5 km de alagamento, com partes com mais de 3 metros de profundidade. Além de tudo, não sabíamos exatamente o que estava embaixo de nós. Eram carros, caminhões, muros… tudo submerso. O resgate mais desafiador da minha vida. Mas eu não podia desistir dela”.

Assaltos

Desde sábado, mensagens que circulam em redes sociais relatam casos de furtos, roubos e até assaltos à mão armada em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Sapucaia do Sul.

Pets

Em outra frente, a Unidade de Saúde Animal Victória – USAv (Estrada Berico Jose Bernardes, 3489), localizada na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, está disponível para atender os pets dos abrigos emergenciais de Porto Alegre e também para aqueles resgatados sem os tutores. Para tanto, é necessário contatar previamente pelo telefone/Whatsapp (51) 98137-3164.

Conforme a coordenadora do Gabinete da Causa Animal (GCA), Fabiana Ribeiro, atualmente o local recebe cerca de 130 animais removidos das regiões mais afetadas pela enchente, como ilhas e bairro Humaitá, além de pets que vivem nas comunidades indígenas.

“Na USAv, eles recebem alimentação e são avaliados, com exames clínicos. Posteriormente, os animais são castrados, microchipados e devolvidos aos tutores depois de 30 dias”, explica Fabiana.

Já os animais que estão nos abrigos emergenciais com os tutores, além de alimentação, recebem vermífugo e passam por avaliação das equipes de veterinários. Na tarde desta segunda-feira, 6, eram cerca de 600 animais nas estruturas emergenciais montadas pela prefeitura para atendimento aos atingidos pela enchente. As informações são da rádio Itatiaia e da prefeitura de Porto Alegre.

