Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

O animal ficou por quatro dias no local, em meio às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução)

O cavalo que estava ilhado no telhado de uma casa em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi resgatado no fim da manhã dessa quinta-feira (9). O animal ficou por quatro dias no local, no bairro Mathias Velho, em meio às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Apelidado de Caramelo, ele foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, da Secretaria de Bem-Estar Animal do município, do Exército e por veterinários voluntários

Foram necessários pelo menos cinco barcos para concluir a operação. O animal estava debilitado, mas a equipe levou materiais para socorrê-lo. Caramelo precisou ser sedado e deitado em um dos botes para a conclusão do resgate. Veterinários acompanharam a operação e trataram o cavalo durante o transporte até um local seguro. O animal chegou em terra firme, no principal viaduto do bairro, pouco depois do meio-dia.

Caramelo foi então transportado para o Hospital Veterinário da Ulbra, em Canoas, para realização de exames e cuidados específicos.

De acordo com o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), mais de 2 mil animais foram resgatados desde o início das enchentes registradas no Sul do país, no fim de abril. Além do cavalo, batizado nas redes sociais de Caramelo, foram resgatados ainda cachorros, gatos, galinhas e porcos. A logística não é simples e mobiliza diversos profissionais.

“O resgate é uma etapa importante, mas não é a única. É necessário que haja uma organização após o resgate em cenários de desastres, até que os animais sejam abrigados ou entregues as suas famílias”, detalhou o grupo nas redes sociais.

O post mostra os animais passando por uma triagem inicial, já que foram expostos a longos períodos de jejum e ao risco de hipotermia.

Além de voluntários para dar continuidade às operações, a entidade precisa de doações para oferecer melhores condições aos animais já resgatados. Os itens de maior urgência incluem casinhas e caminhas, em razão do frio, e medicações antipulga. O grupo pede ainda vacinas para cães e leitores de microchip animal.

“Os resgates não param, a previsão do tempo não é boa e estamos estendendo nossos braços para além do que podemos alcançar. Isso porque contamos com a nossa rede de apoio que sempre nos ajuda a ir adiante”, postou o grupo nas redes sociais.

A médica veterinária Carla Sássi trabalha como voluntária do GRAD nas operações de resgaste de animais no Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, ela conta que se deparou com um outro cavalo ilhado na mesma cidade em que Caramelo foi resgatado. O animal estava preso nas águas havia quatro dias e chegou a ser medicado e alimentado antes que o resgate pudesse ser feito.

“Para retirar esse animal daqui, seria somente de aeronave porque estamos longe de qualquer ponto que ele poderia ir nadando. Infelizmente, pela água, a gente não consegue tirar esse animal daqui. A gente precisaria de uma aeronave que suporte até 500 quilos e que tenha uma rede que suporte também esse peso”, contou. O animal foi resgatado algumas horas depois.

A situação do cavalo, que permanecia de pé sobre o telhado de uma casa rodeada por água no município de Canoas, gerou comoção nas redes sociais. Até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou. “Ontem à noite eu fui dormir inquieto, para além de toda dor que vimos, com a imagem de um cavalo em cima de um telhado. E hoje eu fiquei sabendo que conseguiram salvar o cavalo Caramelo”, escreveu Lula no X (antigo Twitter).

