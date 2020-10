Flávio Pereira Gilmar Mendes suspendeu processo que envolve ex-advogado de Lula

Por Flavio Pereira | 7 de outubro de 2020

Ministro Gilmar Mendes atendeu pedido de quatro subsecções da OAB. (Foto: Reprodução)

A notícia, replicada com intensidade nos últimos dias, não é fake news. Acolhendo pedido de quatro subsecções da OAB, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as investigações realizadas no âmbito da Operação E$quema S, um desdobramento da Lava-Jato, realizada no dia 9 de setembro. Neste processo, o juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio, mandou bloquear quase R$ 2,5 bilhões de suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico de influência que desviou milhões do Sistema S – que engloba Fecomércio, Sesc e Senac no Rio de Janeiro. O processo investiga dentre outros, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, advogados de Lula, Frederick Wassef, o advogado Eduardo Martins, filho do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, e o ministro Napoleão Nunes Maia, do Superior Tribunal de Justiça.

Reclamação partiu da OAB

A decisão de Gilmar Mendes foi tomada em uma reclamação das seccionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Alagoas da Ordem dos Advogados do Brasil, movida pelos advogados Nabor Bulhões e Rodrigo Mudrovitsch. Nela, as entidades pedem a anulação de todas as diligências autorizadas por Bretas, responsável pela Lava-Jato no Rio de Janeiro. Além de suspender a ação, o ministro do STF impediu que o juiz fluminense tome qualquer nova decisão no caso.

Eleição em Porto Alegre pode perder três candidatos

O atual cenário da disputa para a prefeitura de Porto Alegre, com 13 candidatos, poderá mudar. Três candidatos estão seriamente ameaçados de exclusão do processo eleitoral.

O atual prefeito Marchezan Júnior (PSDB), que responde a um processo de impeachment na Câmara de Vereadores, além do ex-prefeito José Fortunati (PTB, e o deputado estadual Rodrigo Maroni (PROS), ambos denunciados pelo Ministério Público Eleitoral, que pede a cassação das suas candidaturas. Fortunati e Maroni, segundo denúncia do MPE, apresentam “multa aplicada em caráter definitivo e não remitida, não atendendo à mencionada condição de elegibilidade”.

Governo libera projeto Casa Verde e Amarela em Porto Alegre

A fonte é o vereador Carlos Bolsonaro: Porto Alegre receberá R$ 61,3 milhões para regularização fundiária e urbanização. Construção de 540 moradias para abrigar famílias que atualmente vivem às margens do Arroio Cavalhada, entre outras ações. Este é o primeiro projeto do Pró Moradia no âmbito do novo programa habitacional do governo do Brasil, o Casa Verde e Amarela, com juros especiais.

Déficit previdenciário caiu R$ 918 milhões no RS

Os dados positivos são do Relatório de Transparência Fiscal de 2020, apresentado pelo secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso. Até agosto de 2020, a Despesa de Pessoal (R$ 19,9 bilhões) caiu 2,4% em relação a 2019 (R$ 20,4 bilhões), revertendo a trajetória de crescimento real observada há mais de dez anos. O déficit previdenciário do Fundo Financeiro, que foi de R$ 7,1 bilhões, caiu 11,5% em relação a 2019, quando foi de R$ 8 bilhões, contabilizando melhora de R$ 918 milhões no resultado previdenciário.

