Porto Alegre Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, passará por oito meses de obras a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ordem de início das obras foi assinada pelo prefeito Sebastião Melo Foto: Alex Rocha/PMPA Centro esportivo municipal completará 32 anos no mês que vem. (Foto: Reprodução/Googleview) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um investimento inicial de quase R$ 2 milhões, o Ginásio Tesourinha (avenida Erico Verissimo s/nº, bairro Menino Deus) passará por uma série de obras a partir desta segunda-feira (11). Os trabalhos devem durar cerca de oito meses, contemplando melhorias na infraestrutura do centro esportivo, inaugurado pela prefeitura de Porto Alegre em 1991.

Na lista substituição de parte da arquibancada, troca de janelas e aberturas, reparos elétricos, instalação de subestação elétrica, reestruturação do vestiário e remodelação de salas administrativas.

A ordem de início foi assinada na manhã de quarta-feira (6) pelo prefeito Sebastião Melo. Participaram do ato representantes das Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, bem como da pasta de Obras e Infraestrutura.

Os recursos iniciais são de R$ 1,95 milhão, viabilizados por repasse de emenda parlamentar do ex-deputado João Derly (R$ 1,1 milhão) e contrapartida de R$ 840 mil do Executivo municipal. Ao todo, porém, devem ser investidos cerca de R$ 10 milhões.

Sua denominação oficial é “Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos”. Trata-se de uma homenagem ao jogador de futebol “Tesourinha” (1921-1979), ídolo da Dupla Grenal na década de 1950 e que cresceu no antigo bairro da Ilhota (assim como o compositor Lupicínio Rodrigues), que ficava na área do centro esportivo até ser extinto na década de 1970.

Também está prevista a realização de outras melhorias no Ginásio, a partir do ano que vem, incluindo reforma da outra metade da arquibancada, troca de telhado, reparos nas cabines de rádio e televisão, instalação de lâmpadas LED, novos pontos de acessibilidade (elevador e rampas) e qualificação da área externa. Para essa etapa, o plano é destinar mais R$ 8 milhões.

História

Mesmo com as obras, o ginásio seguirá aberto, funcionando com restrições em alguns setores, mas recebendo a comunidade para atividades esportivas. O Tesourinha foi construído entre 1988 e 1991 – no mês que vem completará 32 anos como um local de eventos históricos.

Sediou, por exemplo, a final do Campeonato Nacional de Basquete, em 17 de abril de 1994, quando o Corinthians de Santa Cruz do Sul venceu o Franca (SP). Além das práticas esportivas, o ginásio também já recebeu shows musicais e importantes ações nas áreas social e de saúde.

Durante a pandemia de coronavírus, foi um dos locais de vacinação contra covid e de arrecadação de roupas e alimentos. No ano passado, serviu de abrigo para pessoas em situação de rua nas noites de frio intenso.

“Esse ginásio é uma obra [iniciada pelo] do então prefeito Alceu Collares e, agora, agradecemos ao João Derly pela emenda parlamentar. Temos ótimas recordações de eventos esportivos aqui, mas também de momentos de solidariedade”, salienta Sebastião Melo. “Acolheu desabrigados por enchentes, recebeu doações e sediou campanhas de vacinação. É um equipamento de fundamental na cidade, portanto precisa estar bem conservado e com manutenção em dia”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/ginasio-tesourinha-em-porto-alegre-passara-por-oito-meses-de-obras-a-partir-desta-segunda-feira/

Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, passará por oito meses de obras a partir desta segunda-feira

2023-09-08