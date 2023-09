Porto Alegre Passageiros de ônibus em Porto Alegre já podem pagar a passagem com aplicativo de celular

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Sistema utiliza compra antecipada de créditos e código "QR Code". (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Os passageiros de ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre contam agora com mais uma forma de pagamento da passagem: o sistema digital por meio de “QR Code”. A compra do crédito é feita por meio do aplicativo do cartão “Tri”, disponível para celular nas plataformas Android e IOS.

Mesmo que o usuário não utilize o “Tri”, pode baixar a ferramenta digital, providenciar um cadastro (de forma relativamente rápida) e, então ter acesso à nova modalidade. O sistema está em funcionamento desde esta sexta-feira (8).

A ferramenta possibilita que sejam adquiridos até dez créditos com pagamento por sistema pix. O QR Code fica então disponível no aplicativo para que o passageiro libere a roleta do ônibus. Para isso, basta exibir a imagem na tela do celular e colocá-lo junto ao leitor localizado abaixo do equipamento de validação, junto à roleta.

Para facilitar o uso, foi colocada uma base de apoio a 15 centímetros do dispositivo para que o passageiro ali encoste o celular e tenha assim uma referência da distância necessária para a leitura digital. “É importante estar atento à tela do celular: se houver danos ou baixa luminosidade, isso pode dificultar a leitura do QR Code”, ressalva a prefeitura.

Além dessa inovação, o aplicativo do sistema conta com outra novidade: para quem não possui o cartão “Tri”, o aplicativo disponibiliza um botão que permite solicitar o cartão e retirá-lo em um dos locais indicados.

Evolução Em janeiro deste ano, foi lançado o pagamento por pix para recarga do cartão. Ao fazer a compra no site ou aplicativo do sistema, o cliente tem essa opção adicional, além das possibilidades de pagamento por boleto e cartão de crédito ou débito. Há quase um ano em meio foi iniciada a implantação gradual do aparelho que fica junto ao motorista e emite um QR Code em papel. Esse recurso é utilizado nos casos em que a passagem é paga em dinheiro. O objetivo é facilitar a operação pelo condutor do veículo, em um contexto de extinção gradual da presença do cobrador. A tecnologia disponibiliza os créditos do cartão TRI em poucos minutos. Ao fazer a recarga pelo app ou site do sistema, com pagamento por pix ou cartão de crédito, os valores ficam liberados para uso em até 30 minutos. É só aproximar o cartão do validador do ônibus para receber a recarga. Essa tecnologia está presente em cerca de 700 ônibus e deve chegar gradualmente todos os coletivos. (Marcello Campos)

